Maurizio Costanzo, addio al Re del Talk: goloso ma per 40 anni a dieta

Il giornalismo piange la scomparsa di una colonna portante del proprio mondo: a 84 anni, infatti, è morto Maurizio Costanzo. Pioniere e re indicusso dei talk show televisivi e protagonista nella rivoluzione della comunicazione, Costanzo è sempre sceso in campo a favore dell'onestà e dell'intellettualità, tant'è che nel maggio del 1993 rischiò di essere vittima di un attentato di matrice mafiosa, a cui però riuscì a sopravvivere insieme alla moglie che lo ha accompagnato per tutta la vita, Maria De Filippi.

L‘Italia piange la scomparsa di Maurizio Costanzo

Una vita a dieta nel segno dell'amore

La storia d'amore con una delle figure femminili più amate dai fan della televisione è sempre stata sotto l'occhio di tutti. Tanta l'ironia tra i due, che non si sono mai nascosti segreti... anche in diretta nazionale. Nel corso di alcuni interventi sugli schermi, infatti, Maurizio Costanzo non ha mai rinnegato la volontà da parte della De Filippi di tenerlo costantemente a dieta. Il Re del Talk ha sempre dichiarato di essere «un goloso di dolci che è capitato con una» che lo «tiene a stecchetto». Una dieta pesante per lui - da alcuni conoscenti definita "da horror" -, pattuita con un nutrizionista di fiducia e durata quasi quarant'anni, che lo ha tenuto costantemente monitorato nel corso della vita.

Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo

Costanzo: «Il cibo è sinonimo di allegria»

Il rapporto complicato con i regimi alimentari e le imposizioni ipocaloriche non è mai stato un tabù per lui. «Sto a dieta da quarant’anni… per me il cibo è sinonimo di allegria», ha raccontato in un’intervista durante il lockdown, lamentando il fatto di non aver neppure potuto assaggiare uno dei suoi dolci preferiti, un bignè alla crema. E proprio legato a questa squistezza, il giornalista rivelò uno degli episodi più esilaranti che riguarda una sua epica “grande abbuffata”. «A Roma, a San Giuseppe, si fanno i bignè alla crema fritti. E molti anni fa ero in un ristorante a Campo de’ Fiori con un mio amico e mangiai ventiquattro bignè, una cosa da andare in ospedale. Ma per fortuna non ci andai».

Il pensiero sui cuochi

In una recente intervista al Gambero Rosso, poi, Maurizio Costanzo si è espresso anche sul mondo della cucina, spiegando come oggi, in Italia, «i cuochi sono più famosi dei cantanti in hit parade: anche per loro ci sono le classifiche, chi sale, chi scende, chi vince… E poi sono tanti e diversi, non c’è un unico modello di cuoco. Propongono cucine alternative e antagoniste fra loro, hanno riconoscibilità e credibilità, sono dei veri e propri personaggi anche perché comunque sono bravi. Oggi un cuoco in vista è un leader carismatico. Sono anche diventati dei capi fazione: stimolano la disputa fra stili alimentari».

Il cibo preferito di Costanzo?

«Il gelato al cioccolato, ma siccome sono sotto tutela, senza zucchero», spiegò, sorridendo. Ciao Maurizio. E grazie.