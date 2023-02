Sopravvive in mare per 24 giorni: a salvarlo il ketchup

Una storia a lieto fine. Anzi doppio. È quella del dominicano Elvis François, sopravvissuto alla deriva nei Caraibi per 24 giorni su una barca a vela mangiando dadi da brodo, ketchup e aglio in polvere. E, ora, proprio il gigante delle salse Heinz vuole regalargli una barca nuova, ma non riesce a contattarlo. L'azienda ha anche lanciato l'hashtag #FindTheKetchupBoatGuy, “trova il marinaio del Ketchup”.

Un marinaio è sopravvissuto in mare con il ketchup

La storia

L'odissea del 47enne era cominciata a dicembre, mentre faceva lavori di riparazione sulla sua imbarcazione nell'isola di St. Martin, nelle Antille olandesi. L'uomo non si è reso conto che le correnti lo stavano spingendo al largo. All'improvviso si è trovato lontano dall'isola su uno scafo non governabile. Dopo lo sconforto iniziale, Elvis ha chiamato gli amici per cercare aiuto. Da terra hanno provato a contattarlo, ma il segnale non c'era più.

«Non c'era altro da fare che sedersi e aspettare», ha raccontato l'uomo dopo quasi un mese passato in balia delle onde, quasi sempre sveglio a togliere l'acqua dallo scafo per evitare di affondare.

Il salvataggio

Per fortuna un aereo lo ha avvistato grazie alle segnalazioni fatte con uno specchietto e alla parola "help" scarabocchiata sulla barca. Come riporta l’Ansa, l'imbarcazione era finita a 120 miglia nautiche a nord-ovest della penisola di Guajira, in Colombia, dove transitava una portacontainer che lo ha tratto in salvo facendolo sbarcare nel porto di Cartagena. La Marina colombiana gli ha prestato assistenza medica. Il marinaio era in buone condizioni, ma ora di lui si sono perse le tracce.