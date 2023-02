Confraternita del Risotto, pranzo dei bolliti e tre nuovi confratelli

Prima uscita gastronomica annuale per la Confraternita del Risotto, il sodalizio con sede a Sannazzaro de’Burgondi, in provincia di Pavia, decretata la “città del risotto”. Un appuntamento, quello di domenica scorsa, che ha visto la partecipazione di una sessantina di confratelli che hanno voluto onorare la tradizione del tipico piatto padano attraverso una trasferta in Piemonte.

La Confraternita del risotto al pranzo dei bolliti



Il tradizionale pranzo dei bolliti

Nell’agriturismo La Capanna di Montegioco, sulle colline tortonesi, è andato in scena il tradizionale pranzo dei bolliti, un appuntamento annuale che vuole onorare due piatti della gloriosa storia gastronomica italiana, capaci di unire Lombardia e Piemonte nel segno del gusto. Ben 4 tagli oltre a 3 ammennicoli, salse e mostarda tutto a km zero grazie alla filiera corta dello stesso agriturismo in provincia di Alessandria.



In tavola sono stati serviti tagli diversi di manzo, testina, gallina, cotechino accompagnati da carote e patate lesse, salsa verde, salsa rossa piemontese e mostarda.



L’immancabile risotto

«Immancabile – spiega il presidente della Confraternita del Risotto, Pietro Bolognesi - un solenne Risotto con riso Carnaroli vercellese, salsiccia del locale salumificio, arricchito con il brodo mixato dei 4 tagli di bollito. Un viaggio nel gusto e nella tradizione gastronomica settentrionale che da secoli mette insieme la cottura del bollito per ricavarne brodo di qualità da destinare alla cottura del risotto. Anche quest’anno abbiamo voluto iniziare il 2023 con un pranzo che rappresenta uno degli appuntamenti fissi del nostro ricco cartellone di appuntamenti e di riunioni conviviali. In mattinata abbiamo organizzato una visita guidata al museo ed ai siti di Pellizza da Volpedo per conoscere l’arte del maestro del Quarto Stato».

La Confraternita del risotto



Tre nuovi Confratelli

Nel contesto della giornata, anche l’intronizzazione con il prestigioso Cordon D’Or di tre nuovi Confratelli tra cui il segretario provinciale della Uil di Pavia, Carlo Barbieri. L’evento di domenica scorsa ha visto la partecipazione di circa sessanta tra confratelli ed amici che hanno onorato la giornata, ma soprattutto la tavola.