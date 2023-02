Vuoi essere trendy? Metti in tavola questi cinque ingredienti

Per essere trendy nel 2023 ci sono 5 ingredienti che dobbiamo assolutamente portare in tavola: sono dattero, pollo, alghe, "Pasta & co" e Yaupon. O così almeno dice la previsione sulle tendenze alimentari è di Whole Foods Market.

I 5 food trend nel 2023: dattero, pollo, alghe, Pasta e Yaupon

Polli sì, ma no agli allevamenti intensivi

La classifica è stata redatta dal Trends Council consultando i maggiori esperti del settore, sia a livello locale che a livello globale. Secondo la ricerca sulla tavola ci sarà pollo proveniente da aziende che non prevedono l'allevamento intensivo e che sono attente al benessere degli animali.

Boom per le alghe

Gli analisti segnalano che le alghe, «complice la larghissima diffusione nei ristoranti orientali, sono entrate di fatto tra gli alimenti che hanno visto aumentare i consumi» e utilizzate come ingrediente presente all'interno di altre preparazioni.

Pasta non solo di grano

Ruolo di primo piano anche per la "Pasta & co" che non sarà più offerta soltanto a base di grano o di legumi, ma prodotta anche con verdure, come tagliatelle a base di zucchine, spaghetti di gioviale (guscio di riso integrale biologico), fusilli con banana verde o gnocchi preparati con cavolfiore.

Tutti pazzi per il Yaupon

Tra le novità anche Yaupon, pianta che cresce prevalentemente nel Nord America e contiene nelle foglie una percentuale importante di caffeina. Le foglie sono impiegate generalmente per preparare tisane, ma sono diventate anche uno degli ingredienti di punta dei barman per realizzare cocktail.