A Cortona, Chianina & Syrah: omaggio al buon vivere toscano

Nel rutilante fluire di eventi atti a dare visibilità incrementale a prodotti costituenti il prezioso scrigno del made in Italy agroalimentare spicca per arguzia di posizionamento ed efficacia di promozione del territorio l'evento Chianina & Syrah svoltosi a Cortona la scorsa settimana. L'impostazione vincente proviamo a descriverla ricorrendo in modalità semplificata all'immagine della matrice tridimensionale. L'asse territoriale (orizzontale) è reso ampio e fluido e, rifuggendo dalla gabbia del "mio campanile", ha estensione regionale, ben cedendo a virtuosi ulteriori ampliamenti.

Vigneto coltivato a Syrah

In accezione stretta si parla di Cortona come luogo d'elezione dei vigneti coltivati a Syrah (primo asse "verticale") e della Valdichiana come luogo d'elezione del Gigante Bianco, con esso intendendo il Vitellone di razza Chianina (secondo asse "verticale"). Ne sortisce la kermesse inclusiva, la tre giorni che accoglie ed abbraccia soggetti diversi. Elogio degli incontri e delle contaminazioni virtuose, con la tradizione protesa a disegnare scenari prossimi venturi piuttosto che ad autocelebrarsi sterilmente.

Il buon vivere toscano

Dunque, il corpo della suddetta matrice, dai confini saggiamente scontornati, non rigidi e non delimitati da filo spinato, ad abilitare ciò che in fondo è la stessa ragion d'essere di un evento in questa stagione così particolare: celebrare il Buon Vivere in Toscana e non solo con due eccellenze toscane e non solo. Ecco, ci siamo. Il formidabile valore aggiunto di questo evento sta qui, in queste tre brevi parole: e non solo! L'inclusività fatta valore, la speciosa specificità resa non propriamente disvalore ma certamente non fattore distintivo positivo.

Viti di Syrah



I grandi Syrah di Cortona e non solo degustati in Master Class tenute da esperti che facevano gli esperti al servizio del pubblico e non i sapientoni in celebrazione di se stessi. E a dirla nel merito, orgogliosi di poter dire ciò . . . che grandi vini i Syrah francesi! Sì, ma non solo (!), che grandi vini anche i Syrah toscani e siciliani. La duttilità di abbinamento ha reso gioioso l'incontro con la Bistecca di Chianina IGP cotta al fuoco di legna; sì, ma non solo bistecca, bensì anche hamburger.



Si è detto "Chianina IGP". Ad essere precisi, dobbiamo dire Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP. Con questo nome si indica, si certifica e si garantisce la carne prodotta dalle tre razze bovine da carne tipiche dell’Italia centrale: Chianina, Marchigiana e Romagnola.

Evviva la Chianina, quindi. Ma non solo! E poi gli squisiti gelati artigianali: il gelato ad inizio cena, il gelato a contornare pietanza e il gelato a fare il suo mestiere di gelato a fine cena. Il gelato a fine cena, quindi, ma . . . non solo! Insolito quanto gagliardo l'abbinamento tra Chianina e gin toscano.



Cortona, pertanto, legittimamente si candida a diventare la capitale della Syrah. E va pure bene; come adesso sovente usa dire... ci sta!

E se l'anelito fosse diventare, invece, una delle capitali del Buon Vivere?!?! Il challenge è lanciato!