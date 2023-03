In Lombardia 1,8 milioni di euro per finanziare 14 progetti in agricoltura Nel 2022 il fatturato delle aziende agricole lombarde è salito da 8 a 10 miliardi, l'export ha fatto registrare un più 18%. I fondi servono a rafforzare le attività fondamentali per far conoscere di più e meglio le aziende