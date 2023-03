Emergenza acqua, Pecoraro Scanio: «Ancora nessun impegno concreto»

Il tema della siccità e dell'emergenza legata all'acqua è estremamente attuale ed oramai coinvolge praticamente tutti i paesi del pianeta. Ed il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, ha voluto esprimere la propria posizione in un video informativo divulgato alla stampa: «L'acqua è un emergenza mondiale e l'assemblea delle Nazioni Unite si è conclusa con un forte appello ma purtroppo senza un impegno concreto. Abbiamo un'emergenza rilevante sia sulla siccità sia sulle alluvioni. Il cambiamento climatico sta creando un problema in tanti paesi del mondo, tra cui l'Italia».

Pecoraro Scanio: «Dobbiamo forzare gli stati a prendere impegni concreti per l'acqua»

Pecoraro Scanio, poi, è entrato nel dettaglio del Bel Paese: «Pensiamo che sulle Alpi la siccità di un anno e mezzo sta provocando quasi un dimezzamento delle risorse di acqua disponibili, in una zona storicamente con grande disponibilità. Quindi la sfida è una grande azione per l'acqua, la cosiddetta "Action for Water", dobbiamo forzare gli stati a prendere impegni concreti. Le Nazioni Unite devono realizzare dei protocolli internazionali, con impegni obbligatori - ha dichiarato. Altrimenti come spesso accade dalla montagna si partorisce un topolino. Questa assemblea è stata importante per uno slancio ma non è riuscita a lanciare una convezoione sull'acqua».