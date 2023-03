Il gelato confezionato? Per gli italiani è un'icona senza tempo

Il primo gelato non si scorda mai. E una vita senza gelato non è vita. Questo, in sintesi, il pensiero degli italiani. Infatti, per il 92% della popolazione si tratta di amore vero per il gelato confezionato, che viene scelto indipendentemente dal genere, dall’età e dal luogo di residenza, con picchi di gradimento tra gli over 35 e i residenti del Nord-Est e del Sud. Quasi per tutti, poi, si può parlare di un colpo di fulmine: il 52,7% degli intervistati dichiara di sapere esattamente quale gelato confezionato ha mangiato la prima volta e non solo, per 9 su 10 (89,5%) è un gelato tuttora consumato con frequenza, soprattutto tra i più giovani. Lo conferma l’indagine “Gli italiani e il gelato confezionato, una passione senza tempo”, condotta da AstraRicerche per Coppa del Nonno su un campione di mille persone di età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Gelato confezionato, una passione intergenerazionale

Gusto, formato e qualità guidano la scelta, ma i gelati iconici mettono tutti d’accordo

Al banco frigo, quindi, cosa spinge il consumatore a preferire un gelato ad un altro? Il gusto (57,3%), il formato (43,9%) e la qualità degli ingredienti (40,7%) sono fattori determinanti. Tuttavia, anche la marca (32%) e il prezzo (30,8%) assumono una loro centralità nelle scelte dei consumatori, senza dimenticare il legame affettivo (25,8%) e il desiderio di sperimentare una novità (16,2%). Tra i gelati confezionati, alcuni sono autentici simboli e rappresentano meglio di altri quello che un gelato può essere. Si tratta di prodotti iconici, senza tempo, che “mettono tutti d’accordo” senza alcuna distinzione di età: lo sostiene ben il 74,3% del campione. Ma cosa rende un gelato un’icona senza tempo? «Un gelato diventa icona quando conquista una sua identità, che lo rende unico e riconoscibile rispetto a tutti gli altri. Coppa del Nonno è il gelato al caffè per antonomasia, dal 1955 è ancora uno dei prodotti con la frequenza di acquisto più alta del mercato, con oltre 20 milioni di coppe vendute - dichiara Luca Regano, amministratore delegato Froneri Italia - La sua coppetta ha un livello di riconoscibilità altissimo (85,6%), soprattutto tra i giovani, ma è il gusto, per molti inconfondibile (46,7%), l’elemento che più la caratterizza. Un risultato straordinario che contribuisce a confermare Coppa del Nonno l’emblema dei prodotti senza tempo, un’icona intergenerazionale, amata da consumatori di tutte le età».

Luca Regano, amministratore delegato Froneri Italia

Più di una cotta estiva per oltre il 60% dei consumatori

La passione per il gelato confezionato supera i confini temporali e, soprattutto, quelli della stagione più calda dell’anno, diventando sempre di più un prodotto destagionalizzato, perfetto per ogni occasione. L’estate è sicuramente il periodo con maggiore frequenza di consumo e l’80,7% degli italiani lo consuma una o più volte alla settimana (il 44,1% addirittura tre o più volte). Ma sebbene l’estate sia la stagione in cui si registrano maggiori consumi, durante i mesi più freddi il 63,4% non rinuncia al gelato confezionato almeno una volta al mese. Si tratta di una scelta condivisa equamente da uomini e donne, giovani e meno giovani, con un picco di consumo tra i 35 e i 44 anni e maggiormente nella zona nord-orientale dell’Italia.

Quasi il 65% inizia a mangiarlo durante l’infanzia

Il legame con il gelato confezionato ci accompagna da sempre: il 64,7% ha mangiato il primo entro i 6 anni. L’immagine è scolpita in maniera indelebile nella memoria degli intervistati. La prima volta? Prevalentemente fuori casa per il 41%, in particolare al mare (23,9%) e in occasioni di ritrovo (in giro, a una festa, a un picnic, a scuola). Quel che è sicuro è che il gelato rappresenta un alimento inclusivo, capace di connettere le generazioni in momenti in aggregazione (l’89,3% con i genitori o altri componenti del nucleo familiare).

La partnership solidale di Coppa del nonno e 1 Caffè onlus

Coppa del Nonno, da sempre in grado di connettere diverse generazioni in momenti di aggregazione, a testimonianza del suo impegno a favore dell’inclusione sociale da quest’anno avvia una partnership con 1 Caffè Onlus, la prima realtà sociale digitale nata per sostenere il tessuto associazionistico italiano, ispirandosi al nobile gesto del “caffè sospeso”, e diffondere la cultura del gesto del dono. Coppa del Nonno e 1 Caffè Onlus affiancheranno così due realtà che si occupano di cause legate al tema dell'inclusione e dell'assistenza: nello specifico, Portatori sani di sorrisi Odv con i progetti di turismo sociale accessibile “Dinamiko Village” e “Dinamiko Beach” e Villaggio Sos di Saronno – Cooperativa sociale Onlus con il servizio di sostegno pedagogico familiare “Case Sos”.