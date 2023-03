Carbonara Day, quando un piatto diventa un film: il contest di Fratelli Beretta

Un piatto di carbonara può trasformarsi in un film? Se lo è chiesto Fratelli Beretta che, in occasione del Carbonara Day 2023, ha lanciato la campagna di influencer marketing #CarbonaraStories. Il 6 aprile, giorno in cui si celebra una delle ricette italiane più famose al mondo, sei influencer vestiranno i panni di sceneggiatore, regista e attore per raccontare la loro personale Carbonara Story, interpretando l’iconico piatto secondo i generi cinematografici più amati.

Un piatto di carbonara

I protagonisti della campagna di influencer marketing

Dal thriller alla fantascienza, passando per la commedia romantica e il film d’azione, Tess Masazza, Tomasso Cassissa, Cecilia Cantaranno, Leonardo Decarli, Leonardo Bocci e Pietro Civera realizzeranno e posteranno su Instagram uno short-film ispirato da un irresistibile piatto di carbonara e dalla loro personale storia e visione. I sei content creator potranno contare su un cast di attori co-protagonisti di prima qualità: gli Stick di guanciale e i Cubetti di Pancetta Affumicata Beretta li accompagneranno nella creazione di un piccolo capolavoro cinematografico.

“Se la tua carbonara fosse un film, che titolo avrebbe?”

La campagna #CarbonaraStories nasce dalla volontà di celebrare il forte legame che esiste fra un piatto e le emozioni che esso genera, con un approccio alla comunicazione digital che valorizza i prodotti tramite il racconto fresco e divertente di creator che possono esplorare aneddoti, curiosità e storie collegate a una delle ricette più virali e dibattute sui social media. Il progetto, firmato dall’agenzia Flu, punta ad ampliare la brand awareness di Fratelli Beretta sui social media anche grazie all’attivazione del concorso creativo “Se la tua carbonara fosse un film, che titolo avrebbe?” che i content creator lanceranno alle proprie community il 6 aprile, invitando gli utenti a commentare il post pubblicato sul profilo di Fratelli Beretta con la propria idea originale. I vincitori del contest potranno ricevere una vera e propria locandina cinematografica, realizzata dall’illustratrice "Nora con la Enne" con il titolo del proprio film ispirato alla carbonara, oltre che uno dei cinque abbonamenti annuali al cinema messi in palio.