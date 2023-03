Cortina Winter Party, 60 commensali "all'assaggio" della montagna

Cortina è sempre Cortina. In tutte le stagioni, soprattutto se “abbinata” a prelibatezze enogastronomiche. Per questo la prima edizione del Cortina Winter Party sui prati de El Brite de Larieto è stata un successo. «La giornata invernale di sole che ciascuno di noi sogna unita alle eccezionali professionalità di Cortina, oggi al suo massimo splendore: ora sappiamo di aver rispettato le aspettative di chi, come noi, voleva che questo evento fosse senza precedenti e veramente all’altezza della Regina delle Dolomiti» ha detto Alvise Zuliani, amministratore di Red Squirrel Events.



Sessanta commensali soddisfatti

Pochissimi biglietti andati a ruba in meno di 10 ore e gli invitati entusiasti dall’insieme ineccepibile e coinvolgente di fattori che hanno conquistato tutti i 60 commensali. Alle ore 12 era completo l’allestimento a tema tartan del tavolo di 30 metri con vista sul Becco di Mezzodì e Croda da Lago. Trenta posti per ciascun lato lungo, coperte e doni distribuiti lungo le sedute e la mise en place, i bracieri a scaldare e aggiungere aromi all’aria già profumata d’inverno, di neve e di bosco.

Successo per il Cortina Winter Party



Il pranzo ideato da Riccardo Gaspari

Inizio a ritmo leggero per il pranzo ideato da Riccardo Gaspari, chef stellato del SanBrite e Ilaria Piccolini del Brite de Larieto, in collaborazione con la pasticceria Embassy e, per l’abbinamento di vini e cocktail, con La Cave.



Si apre con l’aperitivo: Champagne Edouard Duval Brut d’Eulalie e Martini Cocktail di Montagna con Gin Villa Laviosa ed essenze delle Dolomiti, accompagnati da speck e coppa di testa, midollo, focaccia e pan brioches.



Si passa quindi agli antipasti col celebre “Burro montato” del SanBrite e la sua “Zucca” con lardo, crema al Parmigiano Reggiano e ricotta affumicata del Brite. Il pane che propone Baita Pié Tofana è di lievito madre e farina integrale e semi integrale.



Il primo piatto ideato dal Sanbrite è l’“Orzotto” con pepe, Parmigiano Reggiano e alloro del Brite, accompagnato da un Monsvini Rosso Collio 2016 Gradis Ciutta. A seguire “Carne alla griglia e verdure di stagione”, “Polenta e funghi” e la focaccia del Brite. A chiudere le “Crostatine alla crema Chantilly, fragole e lamponi” della pasticceria Embassy e l’Espresso Martini con Dolomiti Premium Vodka Giori, Liquore al Caffè Negroni ed Espresso Illy.



Il pranzo si conclude e apre le porte al DJ Set del pomeriggio con i Krapfen e i toast della “Merenda de El Brite de Larieto”, i Dolomiti Mule e i Gin Tonic del Cocktail Bar by La Cave, la premiazione ai migliori outfit maschile e femminile ispirati al tartan con le scarpe Ice Cracker di Pollini.

Un piatto del menu ideato da Riccardo Gaspari e Ilaria Piccolini
In tavola, inno alla montagna
Dolci in collaboarzione con la pasticceria Embassy



Degustazione ispirata e dedicata alla montagna

«Vedere la soddisfazione degli ospiti e di tutti i partner e collaboratori è il vero successo di questo evento, caratterizzato da una degustazione profondamente ispirata alla montagna e alle eccellenze italiane. La linea “Prodotto di Montagna” di Parmigiano Reggiano, infatti, è stata protagonista di questi due giorni dedicati al sapore, iniziati ieri sera a Baita Pié Tofana e conclusisi oggi, 4 marzo, con il Cortina Winter Party - ha dichiarato Erica Zuliani, amministratrice di Red Squirrel Events - Resta, inoltre, la gioia di aver collaborato con tante donne meravigliose, che hanno reso il Cortina Winter Party davvero unico. Ci tengo pertanto a ringraziare personalmente Ludovica Rubbini, General Manager dell’Azienda agricola SanBrite; le sorelle Illy, Andrea Dominique, Jaqueline e Micaela, che hanno lanciato la linea di skincare “Amarey”; Laura Favaretto, Manager di Meitei; Beatrice Niccolai, amministratore delegato del Gruppo Beyfin Spa e partner dell’evento. Un ringraziamento, infine, a ogni singola persona coinvolta in questo lavoro corale e a ciascun ospite presente: a loro si lega l’anima dei nostri eventi. A tutti diamo appuntamento al 24 agosto per l’edizione 2023 del Cortina Summer Party: vi aspettiamo».