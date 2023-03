Maria Cristina Manca è il nuovo direttore operativo di Arborea

Il consiglio di amministrazione della Assegnatari Associati Arborea ha nominato il nuovo direttore operativo della Cooperativa che subentra al direttore generale Andrea Agostini. La figura individuata è Maria Cristina Manca, laureata in economia aziendale all’Università di Cagliari, responsabile pianificazione e controllo direzionale, che durante i suoi ventidue anni di esperienza all’interno della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità caratterizzati dal costante orientamento alla valorizzazione della missione cooperativa e al potenziamento della Cooperativa.

Maria Cristina Manca

Un profondo attaccamento ai valori della Cooperativa

Un percorso di crescita che le ha permesso di conoscere a fondo la realtà aziendale, la proprietà e tutti i dipendenti, maturando un profondo attaccamento ai valori della Cooperativa. «Il consiglio d'amministrazione in maniera coesa - ha affermato Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea - ha individuato in Maria Cristina Manca la figura più idonea a guidare la Cooperativa, anche in virtù della leadership dimostrata in questi anni che le è valsa la fiducia di soci e dipendenti. La dottoressa Manca saprà associare una visione strategica ad una capacità di promuovere innovazione e distintività, favorendo il processo di sostenibilità all’interno dell’azienda e di tutta la filiera agricola».

Per il nuovo direttore operativo, Maria Cristina Manca, è un grande «onore ricoprire questo ruolo e ringrazio il presidente, il consiglio di amministrazione e i soci per la fiducia manifestata. Attueremo con ferma determinazione un ambizioso piano industriale di crescita che pone al centro la remunerazione del latte ai soci, il consolidamento della nostra identità di azienda di eccellenza, le persone come risorsa strategica nella generazione di valore ed il rafforzamento di un distretto produttivo di oltre 160 aziende agricole che da 60 anni promuovono qualità e benessere».