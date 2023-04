Ferrero al top, è l'azienda con la migliore reputazione in Italia

Ferrero è l’azienda con la miglior reputazione in Italia. Lo riferisce l’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziende italiane per reputazione realizzata da The RepTrak Company. La multinazionale di Alba, con sede in Lussemburgo e fondata nel lontano 1946 da Giovanni Ferrero e dalla moglie Piera Cillario, è anche al primo posto per Esg Index.

Ferrero eletta come miglior azienda italiana

Alessandro d’Este (Ferrero): «Felici di questo riconoscimento»

«Siamo felici di questo riconoscimento perché la sostenibilità per noi rappresenta una priorità. Non la si deve considerare un costo ma un investimento e i rincari delle materie prime e dei beni energetici, malgrado rendano più difficile la transizione verde, non devono allontanarci da questo obiettivo» ha commentato al Corriere della Sera Alessandro d’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

Gli investimenti in Italia (e non) di Ferrero

Prosegue lo sviluppo industriale nel Paese per Ferrero, che continua a puntare su molte carte: 142 milioni investiti nei quattro poli produttivi, un impegno che porta 1,3 miliardi gli investimenti nella Penisola negli ultimi dieci anni. Le migliori soddisfazioni le dà sempre la Nutella. Con le sue 500mila tonnellate prodotte in undici stabilimenti nel mondo ha trainato, come riferito dal Corriere della Sera - L'Economia, la crescita della lussemburghese Ferrero international. Nella Penisola, poi, ha comprato la Fresystem, azienda campana, protagonista sul mercato nel «frozen bakery», vale a dire dei prodotti da forno per la «colazione italiana».

Ferrero, l'ultimo bilancio della miglior azienda italiana

Lo scorso anno, Ferrero ha chiuso l'esercizio con un fatturato consolidato di 14 miliardi di euro, con un incremento del 10,4% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 12,7 miliardi di euro. Al 31 agosto 2022. il gruppo era costituito da 109 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi. I prodotti di Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. L’organico medio del gruppo nel 2021/2022 è stato di 36.756 unità, in aumento rispetto ai 34.374 dipendenti nell'annata precedente. L’organico puntuale al 31 agosto 2022 ammontava a 41.441 dipendenti, in aumento rispetto ai 38.767 al 31 agosto 2021.