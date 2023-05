L'influencer spagnola Paula Gonu: «Ho mangiato il ragù con il mio menisco»

Quando l'Accademia Italiana della Cucina ha deciso, recentemente, di aggiornare la ricetta ufficiale del ragù alla bolognese ammettendo il “misto di carni” più facile da reperire, sicuramente non pensava che quel “misto” potesse essere preso così alla lettera. Perché c’è chi sembra essere andato oltre l’immaginazione: l’influencer spagnola Paula Gonu (oltre due milioni di follower su Instagram, quasi 1,5 milioni su Youtube e poco meno di 230mila su Twitch, dove fra l’altro pubblica per lo più contenuti di cucina) ci avrebbe, infatti, aggiunto, la cartilagine del suo ginocchio!

L’influencer spagnola Paula Gonu

Paula Gonu: «Ho messo il mio menisco nel ragù»

Durante una recente puntata del podcast «Club 113», come riporta il Corriere della Sera, Paula Gonu ha raccontato che anni fa si è operata al menisco e ha voluto assistere all’intera operazione, commentandola con il medico che, vedendola tanto interessata, alla fine le ha chiesto se volesse tenere il pezzo di cartilagine: «Lo ha messo con l’alcol nel classico vasetto con il tappo rosso in cui si mette l’urina - ha raccontato l’influencer nell’intervista - e mi ha detto che potevo tenerlo lì fin che volevo. Circa una settimana dopo, parlando con il mio compagno di allora, gli ho detto scherzando “lo voglio mangiare, è mio, voglio rimetterlo nel mio corpo”. Così mi sono fatta degli spaghetti alla bolognese e me lo sono mangiato».

Paula Gonu si difende: «Non è cannibalismo»

Accusata di cannibalismo, la ragazza si è giustificata dicendo che le persone mangiano senza problemi la cartilagine o la carne di altri animali. Anche se, in verità, non sarebbe proprio la stessa cosa. Ma imperterrita, alla domanda sul sapore del suo menisco, Paula Gonu ha risposto: come quello di mucca». Roba da far impallidire di certo anche Chef Rubio!