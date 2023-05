Vico Food Box, il made in Italy che arriva nelle case degli espatriati

Argomento serio, spinoso, epocale: l'immigrazione. Non osiamo affrontarlo. Discorso altrettanto serio ma che però non ha la dignità di cronaca di quello dell'immigrazione (non ci sono sbarchi atroci) è quello dell'emigrazione. La fuga dei cervelli. Giovani, laureati, vanno ad arricchire le economie degli altri Paesi, il nostro depauperando. Costoro, definiti gli expat (espatriati), hanno nostalgia? Sì, e di cosa? Del made in Italy agroalimentare. Il loro anelito: mangiare bene come in Italia. Il che equivale, in pratica, al desiderio di potersi approvvigionare di prodotti italiani, come si fa da noi andando nelle botteghe giuste! Avendolo vissuto sulla loro pelle, ma diremmo meglio sulla loro corteccia gustativa, quattro giovani italiani all’estero, Antonio, Debora, Gennaro e Vittorio nostalgici dei sapori dell’Italia nell'anno 2019 iniziano la loro intrapresa con la mission di spedire prodotti alimentari italiani nei Paesi della Ue, in Uk, e nello specifico dell'Olanda garantendo anche un servizio di logistica refrigerato. Ad oggi i Paesi in cui Vico Food Box eroga il suo accorto e veloce servizio di delivery sono: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Ungheria.

Vico Food Box, la box salva italiani all'estero

Vico Food Box, il made in Italy che vola all’estero

Nell'anno 2020 la pandemia generò la necessità di trasferire l’intera logistica in Italia, e così da italiani all’estero i cofounder di Vico Food Box (il nome dell'azienda), diventano rimpatriati in Italia. Nulla di più bello ritornare nella propria terra per dare valore al Made in Italy all’estero con logistica e un magazzino interno che permette di personalizzare le richieste dei clienti e di preparare gli ordini velocemente, in un paio di giorni lavorativi. L’azienda ha sin da subito adottato un imballaggio sostenibile, eliminando del tutto la plastica.

Nello scorso mese di ottobre Vico Food Box vinse il premio 4eCom come “Best Packaging”. Un lavoro svolto con passione e, aggiungiamo, con allegria. Il Customer Service di Vico Food Box è stato riconosciuto come Customer Happiness Team; e per forza! Vuoi mettere l'appagamento, la contentezza e la soddisfazione di essere abilitatori del mangiare bene conviviale ai nostri connazionali all'estero?!

Cosa contiene la Vico Food Box

L’obiettivo dei fondatori è diventare punto di riferimento per tutti gli italiani e appassionati di cucina italiana nel mondo, divulgando il Made in Italy anche oltre oceano. L'obiettivo è ardimentoso: un vero challenge, come suole dirsi. Gliela faranno a conseguirlo, ne siamo persuasi! Apriamo virtualmente il box che virtualmente ci è pervenuto nella nostra dimora all'estero. Quante leccornie!

Da Cercola, in provincia di Napoli, i Taralli nzogna e pepe manufatti dal Panificio Bobb. Da Catanzaro, i peperoncini lunghi piccanti trasformati da "Delizie di Calabria".

Dall'amatissima Sicilia la Marmellata di Arancia Rossa di Sicilia Igp fatta da AgriSicilia e la Crema di Pistacchio Verde di Bronte Dop fatta da Mammamia. Ci servono i condimenti per la pasta. Bene, essi pervengono da Serravezza, in provincia di Lucca, fatti da Il Sogno Verde.

Abbiamo i condimenti per la pasta, però manca la pasta! No problem, essa ci perviene dal Pastificio Afeltra di Gragnano ed è Pasta di Gragnano Igp.

I fondatori di Vico Food Box, Antonio, Debora, Gennaro e Vittorio

Vico Food Box e i progetti del futuro

Ci fermiamo qui, mai potremmo arrivare a descrivere tutte le referenze a catalogo! Obiettivo del termine medio dei soci di Vico Food Box è lo Sci! Davvero mai avremmo immaginato che volessero investire nello Sci. Forse pensano all'imminenza delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina del vicino 2026… e invece no! Sci non come il principe dello sport delle nevi, bensì come acronimo di Supply Chain Improvement: il miglioramento della catena di fornitura mediante opportuna tecnologia abilitante.

Vico Food Box è testimonianza esemplare di come si può fare business lusinghiero in ottica win win win. Soddisfazione del cliente, che riceve a casa sua prodotti agroalimentari del vero made in Italy a prezzo corretto. Soddisfazione del produttore, sovente piccola impresa artigianale, che fa placement dei suoi prodotti all'estero, cosa altrimenti difficoltosamente attuabile senza Vico Food Box. Soddisfazione di Vico Food Box che realizza la sua vision imprenditoriale, così ponendosi obiettivi ambiziosi per il suo radioso futuro. È il Bel Paese che funziona. Il Bel Paese che funziona quando l'Italia fa l'Italia!