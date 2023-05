Addio a Emilio Rigamonti: si è spento a 92 anni il "Re della Bresaola"

Ci ha lasciato a 92 anni Emilio Rigamonti, storico imprenditore per decenni alla guida dello storico salumificio di Montagna in Valtellina insieme al fratello Giovanni, che porta ancora oggi il nome di famiglia - anche se qualche anno fa è passato in gestione ad un colosso brasiliano di carne. Conosciuto da amici, parenti e dall’opinione pubblica come il “Re della Bresaola”, si è accasciato in piazzale Bertacchi a Sondrio intorno all’ora di pranzo. Inutili i soccorsi: Rigamonti lascia la moglie e la figlia.

Si è spento a 92 anni Emilio Rigamonti (credits: Prima La Valtellina)

Scomparsa di Emilio Rigamonti: il dolore di Mario Moro, presidente del Consorzio

«Ci uniamo al dolore della famiglia e tutto il nostro pensiero va all'uomo e all'imprenditore che era - ha voluto sottolineare il presidente del Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, Mario Moro, in una nota stampa. Ci lascia una persona di estremo valore. Fondamentale è stato il suo contributo per il riconoscimento e la valorizzazione del nostro prodotto Igp. La sua passione per il lavoro e per il territorio ci sono di esempio» ha poi concluso l'attuale presidente.

Il presidente del Consorzio, il consiglio d’amministrazione, i soci e tutto il personale hanno espresso il loro profondo cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Emilio Rigamonti, fondatore del Consorzio nel 1998 nonché primo presidente, in carica per lungo tempo e che, nel corso degli anni, ha contribuito a rendere la bresaola della Valtellina Igp un prodotto conosciuto, amato e consumato in tutto il mondo.