Il latte è vita per 6 miliardi di persone: ecco i suoi 12 “poteri”

Dal 2001 il 1° giugno è stata scelta come data per “celebrare” il latte, la bevanda-alimento che costituisce la base della nutrizione quotidiana nel mondo fin dalla prima infanzia. A stabilire che ci fosse bisogno di un World Milk Day sono stati Fao e Nazioni Unite, al duplice scopo di valorizzare sia il prodotto in sé che tutto il settore lattiero-caseario a livello globale. Buono, economico e sano, il latte fa parte di quegli alimenti senza i quali non potremmo immaginare la nostra alimentazione, da sempre. Assolatte svela quindi i 12 buoni motivi per cui questo alimento è così prezioso.

L'1 giugno si celebra la Giornata mondiale del latte

I punti chiave:

Ecco perché il latte ha un ruolo insostituibile

In Italia il latte è un “must” della colazione mattutina, il pasto più importante della giornata. Dentro una bella tazza di latte caldo c'è un vero e proprio mondo. Anzitutto c’è l'acqua, ma non solo. Il latte apporta nutrienti importantissimi tra i quali il calcio, contiene carboidrati e grassi, rilevanti (anche se da soli non sufficienti) per dare l’energia nelle prime ore della mattinata sia per gli adulti e sia per i bambini. Certamente questa energia non basta e quindi qualche biscotto, un dolcetto piccolo, un poco di pane, insieme ad un frutto o un succo completano l’opera. Le proteine del latte, inoltre, oltre ad essere di elevatissimo valore biologico, insieme ai grassi svolgono un’azione importantissima sulla sazietà.

Anche per questo motivo il latte è il prodotto più consumato al mondo.

Il latte è l'alimento liquido per eccellenza

Il latte è l’alimento liquido per eccellenza e il più prodotto e consumato al mondo. Nutre 6 miliardi di persone e garantisce la sopravvivenza di 750 milioni di persone, di cui contribuisce a migliorare le condizioni di vita e la salute. Guida lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento rurale, dando un impulso economico importante anche nelle aree più svantaggiate.

Latte e l'effetto matrice

La ricchezza naturale del latte dà effetti benefici superiori alla semplice somma dei suoi componenti. È quello che è stato definito il “milk matrix effect”, che fa del latte l’alimento più completo dal punto di vista nutrizionale, perché contiene la maggior parte dei principi nutritivi necessari agli esseri umani, e prioritari per la salute di ossa e muscoli.

Il latte è un sonnifero naturale

Il latte è la bevanda adatta a chi soffre di insonnia o di disturbi del sonno. Contiene infatti triptofano, un aminoacido coinvolto nel processo di rilassamento che precede il sonno, e che produce effetti positivi sull’umore, rasserenando stati d’animo inquieti. Di fatto, sono tanti gli studi che confermano come l’abitudine di consumare un bicchiere di latte caldo o tiepido prima di andare a letto abbia un effetto soporifero e migliori la qualità del sonno. Altri studi dimostrano come le persone che consumano regolarmente latte e derivati in un quadro alimentare equilibrato abbiano anche meno problemi di insonnia.

Il latte migliora la qualità del sonno e l'umore

Il latte è perfetto in tutte le colazioni del mondo

Latte e derivati sono tra gli alimenti preferiti per la prima colazione. Questo accade in Italia, Spagna e in Francia, dove l’abitudine è quella di usare il latte per preparare bevande calde a base di caffè o cioccolata, ma anche nel resto del pianeta. Nel mondo anglosassone, ad esempio, si fa colazione con il porridge, una “pappa” d’avena in cui il cereale viene ammollato nel latte fino ad assumere una consistenza cremosa. In Svizzera si consuma il müesli, a base di semi, cereali e frutta, e similmente In Scandinavia iniziano la giornata con il filmjölk, fatto con un latte fermentato molto denso a cui vengono aggiunti cereali e frutta. In Grecia immancabile il tipico yogurt arricchito con noci e miele, mentre in Sri Lanka preparano il meekiri, una cagliata di latte di bufala o vaccino con l’aggiunta di melassa di palma.

Latte, perfetto per tutte le colazioni

Il latte è perfetto per tutti gli sportivi

Un bicchiere di latte dopo l’attività fisica migliora il recupero muscolare, aumenta la sintesi proteica, restituisce le energie consumate e aumenta lo scarsissimo apporto di calcio degli adolescenti. Il latte, inoltre, è una efficace bevanda reidratante, densa di nutrienti utili in particolare per chi pratica sport di forza e resistenza.

Il latte è alimento ideale per gli sportivi

Il latte è buono anche senza il lattosio

Nessuno dovrebbe rinunciare ai benefici del latte (e dei suoi derivati), neppure le persone che scoprono – attraverso i test specifici – di avere un’intolleranza più o meno spiccata al principale zucchero del latte, il lattosio. Per loro, in commercio sono disponibili tantissimi prodotti “delattosati”. Che significa? Che il latte è stato sottoposto ad un processo di idrolisi che ha trasformato il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri ad alta digeribilità. Latte e formaggi delattosati possiedono la stessa carica nutrizionale degli omologhi con il lattosio, e possono pertanto sostituirli egregiamente nell’alimentazione di ogni giorno.

Il latte e l'effetto anti età

Caseina, vitamine E, A e D3, acido linoleico coniugato, carotenoidi, tioli ed enzimi antiossidanti: grazie a questo pool di sostanze, il latte e suoi derivati svolgono un effetto anti-aging e un’azione di contrasto ai radicali liberi e allo stress ossidativo. A conferma che anche la buona tavola può contribuire a rallentare il processo d’invecchiamento cellulare.

Il latte è ideale anche dopo i 65 anni

Sapete cosa contiene un bicchiere di latte? Un bel po’ di sostanze altamente salutari per ossa e muscoli tra cui calcio, iodio, fosforo, potassio, proteine, vitamine del gruppo B. Si tratta di principi nutritivi necessari sempre, ma che diventano un vero toccasana dopo i 65 anni, quando si comincia a “perdere” massa ossea e massa magra. Almeno tre porzioni di latticini al giorno dovrebbero pertanto essere incluse nei menu giornalieri degli e delle over 65 per prevenire cadute e fratture.

Il latte è salutare per le ossa e i muscoli

Il latte è "amico" delle donne

Non solo per “colpa” della menopausa, le donne sono più soggette degli uomini all’indebolimento dell’apparato scheletrico, e per questo necessitano di una quota di calcio maggiore soprattutto dopo i 50 anni. Ma prima di questo momento di passaggio nella vita femminile, altre sono le problematiche legate all’età fertile che un’alimentazione bilanciata può aiutare a contrastare. L’anemia da carenza di B12, ad esempio, così come disturbi intestinali con componente ormonale. I latticini, grazie al loro contenuto in vitamine del gruppo B, minerali (calcio, potassio, magnesio, fosforo), e soprattutto grazie all’azione probiotica degli enzimi e batteri “buoni” (come quelli contenuti nello yogurt), sono cibi amici delle donne ad ogni età.

Tre porzioni al giorno di latte o yogurt sono la dose giusta per tutte.

Il latte è sempre più ecosostenibile

La produzione del latte alla stalla sta diventando sempre più “green” per impattare meno sull’ecosistema del Pianeta. Si lavora sul rinnovamento delle tecniche di allevamento, sull’agricoltura conservativa per non impoverire il terreno e limitare lo spreco delle risorse idriche, e su altri fattori determinanti, come il benessere degli animali. Energia sempre più pulita, anche per le imprese che lavorano il latte, impegnate in prima linea sul fronte della sostenibilità ambientale con lo studio e l’applicazione di tecnologie e soluzioni mirate a ottenere una migliore impronta ecologica, a razionalizzare i consumi energetici e di materie prime, a realizzare un packaging sempre più responsabile.

Il latte è campione di genuinità

L’aspetto straordinario del latte è che pur essendo un prodotto “antico”, identico da quando è comparso in natura, continua a essere straordinariamente moderno e adatto anche ai gusti e alle esigenze del terzo millennio, grazie anche alle innovazioni introdotte dalle aziende del settore, come le declinazioni healthy e trendy.

Alcuni dati sul mercato del latte in Italia

L'industria del latte è uno dei settori trainanti l'agroalimentare italiano. Ha infatti un valore della produzione di circa 5,5 miliardi nella fase agricola e di 16,5 miliardi in quella commercializzata.

L'80% della sua produzione è concentrata in quattro regioni. Al primo posto la Lombardia con il 46% della produzione totale, poi Emilia-Romagna con il 16% e infine Veneto e Piemonte, entrambe al 9%). Parliamo di un aproduzione di quasi 13 milioni di tonnellate per il latte bovino e di 500mila tonnelate di latte ovicaprino. Gli allevatori hanno investito nel settore, soprattutto in termini di innovazione, qualità e benessere animale, raggiungendo in questo modo standard mai conseguiti prima. La spesa annua delle famiglie italiane per i prodotti lattiero-caseari è invece di circa 20 miliardi di euro.

Latte in piedi al rosmarino con crema all'olio di oliva

Il latte è la base per squisiti dessert: alcune ricette

I dolci più amati al mondo sono fatti con latte o i suoi derivati. Tra i dessert al cucchiaio si annoverano i budini, il crème caramel, la crema catalana e la crème brûlé, la panna cotta e l’amatissimo tiramisù con la sua ricca crema al mascarpone. Tra le torte si va dalla classica american cheese cake, fatta con il formaggio spalmabile, ai pan di Spagna farciti con crema pasticcera o panna, fino al ciambellone della nonna. E che dire delle friabili crostate e frolle fatte con burro freschissimo, base per deliziose tartellette alla frutta? Completiamo il giro con i gelati artigianali, di cui l’Italia vanta la miglior tradizione. Un dessert goloso e sano, amato proprio da tutti.

Ecco alcune ricette di dolci a base di latte: