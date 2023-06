Tra Franciacorta e manzo all’olio, i circoli gastronomici promuovono il turismo

Domenica 11 giugno 2023, a Rovato (Bs), il Circolo Enogastronomico lombardo “La Franciacorta” ha ospitato presso la Sala Civica del Foro Boario ben 25 Associazioni e Circoli enogastronomici della Fice, Federazione italiana Circoli enogastronomici. Erano 110 gli ospiti presenti. Dopo una piccola colazione, all’aperto, visto la splendida giornata di sole, i partecipanti si sono accomodati nella Sala Civica ed ha avuto così inizio la parte ufficiale della giornata che celebrava anche i 30 anni dell’Incontro in Franciacorta, convivio annuale che si svolge sempre la seconda domenica di giugno.

I circoli enogastronomici insieme a Rovato

In Franciacorta tra bollicine e manzo all’olio

Il presidente del Circolo “La Franciacorta” Roberto Bellotti porgendo il saluto ha sottolineato come questo Circolo enogastronomico ha sede a Rovato e promuove in particolare due eccellenze del territorio, il Franciacorta, essendo Rovato Capitale della Franciacorta ed il Manzo all’olio di Rovato che dopo l’iter durato vari anni ha ottenuto la Deco (Denominazione di origine comunale nel 2017. Marco Porzio, presidente della Fice ha parlato di come la Federazione è in crescita ogni anno in termini di adesioni, ricordando l’importanza della mission dei Circoli nella promozione dell’enogastronomia e delle tipicità di tutti i territori italiani; sono oltre 135 i Circoli iscritti alla Federazione. Ha ricordato inoltre che dal 19 al 22 ottobre si svolgerà il Raduno Nazionale a Modena curato insieme alla Confraternita dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena. Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, dopo aver dato il Benvenuto in Franciacorta, ha ricordato che questo è un territorio di vino da molti secoli, già l’agronomo Agostino Gallo nel 1570 parlava di un vino “mordace”. Il Franciacorta è una DOC dal 1967, il Consorzio Franciacorta si è costituito nel 1990, oggi è composto da 200 produttori e 122 imbottigliatori, gli ettari vitati sono 3.250, le bottiglie spedite nel 2021 erano 20 milioni, il mercato principale è l’Italia, il 12% di export è in Svizzera, Giappone, Stati Uniti, Germania e Belgio.

Molti progetti di ricerca e sviluppo sono stati avviati con le Università di Brescia, Milano, Padova e Verona tutti orientati alla sostenibilità. Il presidente del Circolo enogastronomico “La Franciacorta” Roberto Bellotti, ha chiesto poi, a Riccardo Lagorio giornalista esperto di enogastronomia, fino a quando potremo ancora degustare Manzo all’olio di Rovato con l’alta qualità di carne che abbiamo adesso, sentendo parlare sempre più di carne sintetica e di sostituzione di proteine animali con altri tipi. Lagorio ha sostenuto che sicuramente ancora per molti anni si potrà preservare questa ricetta della tradizione, e mangiare buona carne ovviamente se si faranno delle politiche mirate e che il consumatore, facendo riferimento al macellaio di fiducia, si lasci guidare al consumo di tutte le parti dell’animale aiutando così la salvaguardia del pianeta.

Brescia e i suoi tanti prodotti tipici

Si è poi soffermato sui tanti prodotti del territorio bresciano dalle paste ripiene come ad esempio i casoncelli, allo spiedo tradizionale bresciano, ai formaggi e salumi. C’è una riscoperta della cucina “schietta” delle trattorie. A tal proposito il Manzo all’olio di Rovato si colloca in questo contesto. Nei secoli scorsi Rovato ha avuto il privilegio di organizzare un mercato delle merci annuale, di solito 2 settimane prima della Pasqua ed in prevalenza di carni. Oggi il mercato settimanale si tiene al lunedì, mentre annualmente si svolge la Fiera di Lombardia Carne.

Il Manzo all’olio, denominazione comunale

Sulla ricetta del Manzo all’olio discussa per molti anni con i ristoratori del territorio si è raggiunto un compromesso per quanto riguarda gli ingredienti principali; a conclusione di questo iter nel 2017 è diventata Deco. Sono stati poi chiamati tutti i Circoli presenti per lo scambio doni, il Circolo “la Franciacorta” ha omaggiato una copia del libro “Brescia Bergamo 2023 passando per la Franciacorta” di Aurelio Pezzola ed una bottiglia di Curtefranca, ricevendo dagli ospiti in cambio un prodotto o un libro del territorio di provenienza.

Cibo e vino traino del turismo di un territorio

Il vicesindaco di Rovato Simone Agnelli è intervenuto ringraziando i partecipanti e ponendo l’accento su come il cibo ed il vino siano identificativi della cultura enogastronomica di un territorio. L’amministrazione Comunale di Rovato per molti anni ha fatto un lavoro storico di ricerca, insieme a Riccardo Lagorio, sulla ricetta del Manzo all’olio di Rovato, sino a giungere ad un Disciplinare registrato presso il ministero competente. In funzione del fatto che Rovato ha un mercato storico della carne è stato tenuto di recente il Convegno “Carnem Manducare”; dal 26 al 30 aprile 2023 molti studiosi a livello internazionale si sono ritrovati a Rovato per discutere sulla carne bovina. Simone Agnelli ha concluso il suo intervento elogiando i Circoli enogastronomici per il lavoro svolto di promozione del territorio. Ai relatori presenti è stato omaggiato il libro di Elio Ghisalberti “Franciacorta. Ieri, oggi e domani. Storie di vigne, cantine e uomini.”. Dopo la rituale foto di gruppo i partecipanti si sono trasferiti a Capriolo per la visita guidata alla cantina Lantieri de Paratico. È seguita poi la degustazione ed il pranzo di Convivio a Corte Lantieri. Fra gli altri piatti è stato servito un Risotto al Franciacorta Millesimato mantecato alla robiola due latti, Fusilli trafilati al bronzo alla Carbonara di lago, il Manzo all’olio di Rovato con polenta Belgrano, in abbinamento Franciacorta Satèn, Brut e Curtefranca bianco e rosso della cantina Lantieri de Paratico. A conclusione della giornata, ad ogni partecipante, è stata omaggiata una spilla celebrativa da parte del Circolo ospitante e una bottiglia di Franciacorta Docg da parte di molte cantine del territorio. Si è così concluso questo 30° Incontro in Franciacorta con i partecipanti entusiasti di aver trascorso una piacevole giornata in Franciacorta.