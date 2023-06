I trend della spesa degli italiani: prezzi alle stelle e carrelli sempre più vuoti

Un carrello della spesa sempre più leggero come peso ma più “pesante” in termini economici: l’effetto congiunto dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita hanno costretto la stragrande maggioranza degli italiani a riconfigurare la strategia di spesa nella distribuzione moderna. Ma in modo differenziato in funzione delle tipologie di prodotti e della capacità di spesa, come emerge chiaramente dalla nuova edizione dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, il report semestrale che ha analizzato l’andamento delle vendite di circa 133mila prodotti di largo consumo, tra food&beverage, petcare, cura casa e cura persona, che nel 2022 hanno sviluppato oltre 43 miliardi di euro di sell-out, ovvero l’82,1% delle vendite realizzate da supermercati e ipermercati italiani.

Inflazione e caro prezzi hanno costretto gli italiani a riconfigurare la shopping strategy

Non tutti i prodotti hanno subìto dei tagli nelle quantità acquistate

L’Osservatorio Immagino ha approfondito il tema della convenienza in un ampio e dettagliato dossier e ha anche verificato l’impatto di questo comportamento all’interno dei suoi dodici panieri di consumo. Scoprendo, così, che non tutti i prodotti hanno subìto dei tagli nelle quantità acquistate. «Tra i principali panieri analizzati dall’Osservatorio Immagino i claim relativi al basso tenore di zuccheri, alla ricchezza in proteine e all’assenza di lattosio hanno aumentato le vendite anche in volume e non solo a valore - si legge. Evidentemente le caratteristiche di questi prodotti sono talmente importanti per i consumatori da non modificarne i comportamenti di acquisto». Inoltre, l'Osservatorio ha individuato e misurato altri claim e certificazioni che sono andati controcorrente nel 2022, riuscendo a crescere a volume, e li ha raccontati nelle sue 96 pagine, che offrono un quadro unico per completezza e dettaglio del largo consumo in Italia.

L'evoluzione delle vendite nel settore del food

Questa edizione dell’Osservatorio Immagino ha monitorato l’evoluzione della composizione e delle vendite, in valore e volume, di 12 panieri, tra food e non food, che rappresentano altrettanti fenomeni e tendenze di consumo. Nel food: