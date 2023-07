Card "Dedicata a te": ecco quali sono tutti gli alimenti acquistabili

Il governo ha annunciato il lancio della card "Dedicata a te", un'iniziativa volta ad affrontare l'impennata dei prezzi dei generi alimentari che sta mettendo a dura prova le tasche delle famiglie italiane. Questa iniziativa mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie più bisognose, consentendo loro di acquistare beni alimentari essenziali attraverso un importo di 382,50 euro caricato sulla carta. La lista degli alimenti e delle bibite comprende una vasta gamma di prodotti, dalla carne alla pasta, dal riso alla frutta, ai formaggi e agli alimenti per bambini. Tuttavia, va precisato che non rientrano tra le opzioni di acquisto il vino, la birra e gli alcolici in generale.

Il ministro Lollobrigida con la card (credits: MEF)

Tra le carni disponibili ci sono maiale, pollo, tacchino, manzo, pecora, capra e coniglio, garantendo una scelta variegata per le esigenze di ogni famiglia. Inoltre, è possibile acquistare il pescato fresco, offrendo una scelta sana e nutriente. La lista comprende anche una vasta selezione di ortaggi freschi e lavorati, come pomodori pelati e conserve di pomodori. Il latte e i suoi derivati, come yogurt e formaggi, sono anch'essi inclusi nella lista, insieme alle uova, all'olio d'oliva e di semi. Inoltre, la card permette l'acquisto di prodotti da forno, di pasticceria e biscotti, garantendo la possibilità di soddisfare anche le voglie più golose.

Card "Dedicata a te": tra i prodotti acquistabili anche cereali, legumi e frutta

Un'attenzione particolare è stata dedicata ai cereali e ai legumi, essenziali per una dieta equilibrata. La farina, la pasta e altri cereali come riso, orzo, farro, avena, malto e mais possono essere acquistati utilizzando la card. La frutta di qualunque tipo può essere inclusa nella spesa, offrendo un'ampia scelta di prodotti freschi e nutrienti. Altri prodotti presenti nella lista includono lieviti naturali, miele (ma non marmellata), zucchero, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino (ma non balsamico) e alimenti per la prima infanzia, come omogeneizzati, pastine e latte di formula. Infine, la lista permette anche l'acquisto di caffè, tè e camomilla, per soddisfare le esigenze di bevande calde di ogni famiglia.

Card "Dedicata a te": sarà possibile acquistare alimenti dal 1° agosto al 31 dicembre

La card "Dedicata a te" sarà destinata alle famiglie italiane con almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15mila euro lordi e sarà spendibile dal primo agosto al 31 dicembre. Questa iniziativa si propone di fornire un sostegno tangibile alle famiglie che si trovano in difficoltà economica, permettendo loro di acquistare i beni di prima necessità senza dover affrontare ulteriori oneri finanziari. «A questi 382 euro c'è la possibilità di sommare gli sconti del 15% che abbiamo ottenuto da tutti quelli che nella distribuzione hanno aderito al progetto, e che ringrazio, sconti cumulabili alla scontistica già applicata - ha svelato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Così se su un prodotto acquistabile con la card c'è già uno sconto del 30% la riduzione arriva al 45% e così via».