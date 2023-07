Bofrost Italia amplia i servizi a Milano con due nuovi punti vendita

Bofrost Italia, l’azienda leader nella vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche, ha inaugurato due nuovi punti vendita nel cuore di Milano. Situati in via Plinio, 1 e via Cesare Correnti, 20, questi locali offrono una vasta selezione di piatti preparati in loco, disponibili per il consumo sul posto, l’asporto o la consegna a domicilio tramite partner come Deliveroo, Just Eat e Glovo.

Due nuove aperture per Bofrost Italia a Milano

Con l’apertura di questi due punti vendita, Bofrost mira a soddisfare la crescente domanda di una clientela metropolitana desiderosa di una pausa pranzo diversa e sana, ma anche di opzioni di asporto e delivery adatte al ritmo frenetico della vita cittadina. I residenti e i lavoratori delle aree centrali di Milano avranno l’opportunità di gustare i deliziosi piatti preparati in cucina, nonché di acquistare le specialità confezionate del catalogo Bofrost, che comprende sia prodotti surgelati che freschi.

Tesolin (Bofrost): «Introdotto questa novità per avvicinarci a una clientela che si identifica perfettamente con l’offerta di Bofrost»

Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia, ha commentato: «Abbiamo introdotto questa novità per avvicinarci a una clientela che si identifica perfettamente con l’offerta di Bofrost, caratterizzata da alta qualità ed elevato livello di servizio. Questo nuovo approccio si adatta alle esigenze di coloro che lavorano o risiedono nel centro cittadino, persone alla ricerca di una pausa pranzo rapida ma al contempo salutare e gustosa, nonché di soluzioni di asporto e delivery più adatte alla vita in città».

Bofrost: gli orari di apertura dei due nuovi punti vendita di Milano

Ogni punto Bofrost di Milano impiega due persone ed è aperto dalle 10:00 alle 22:00. Oltre a offrire un ambiente accogliente con posti a sedere, i locali consentono l’acquisto di oltre 400 specialità alimentari surgelate presenti nel catalogo di Bofrost. A breve, sarà disponibile anche una selezione di prodotti freschi, come salumi e latticini. La cucina dei punti vendita propone una varietà di primi piatti tratti dalla proposta Business Food, ideali anche per le pause pranzo in ufficio, oltre a verdure, piatti asiatici e dessert. È possibile effettuare i pagamenti anche tramite i buoni pasto più diffusi.