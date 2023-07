Cambiano i consumi degli italiani con l'inflazione: più acquisti al discount

L’inflazione sta influenzando i comportamenti dei consumatori italiani

Durante l’assemblea nazionale, il presidente di Ancc-Coop, Marco Pedroni, ha sottolineato come l’inflazione stia influenzando i comportamenti dei consumatori italiani, spingendoli verso un approccio di maggiore flessibilità nella scelta dei prodotti e verso modifiche nel mix degli acquisti. Secondo Pedroni, i consumatori stanno adottando nuove soluzioni per preservare la qualità dell’alimentazione e far fronte all’aumento dei prezzi. Tra le tendenze emergenti, si osserva una crescita nella preferenza per la marca del distributore, come i prodotti a marchio Coop, ma si nota anche un rafforzamento degli acquisti presso i discount.

Pedroni (Ancc-Coop): «Con l'inflazione i consumatori badano alle spese essenziali»

«I consumatori - ha affermato Pedroni - cercano soluzioni nuove sia per difendere la qualità della loro alimentazione, che per fare fronte all’incremento dei prezzi. Riducono i volumi acquistati, rinunciano al superfluo, badano ai consumi essenziali, scelgono i marchi dei distributori e dei produttori locali, si rivolgono spesso al discount».

L'importanza del settore alimentare nel cambiamento climatico

Pedroni poi ha sottolineato l’importanza del settore alimentare nel contesto del cambiamento climatico, evidenziando come la produzione alimentare sia sempre più influenzata dal riscaldamento globale. Allo stesso tempo, i modelli di consumo, spreco e produzione di alimenti, in particolare di proteine animali, contribuiscono significativamente alle emissioni di gas serra.

«Il cibo rappresenta non solo un elemento fondamentale per la salute e il benessere individuale, ma anche un elemento di connessione con la comunità, il territorio e l’ambiente circostante» ha concluso Pedroni.