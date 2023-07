Cirfood e Too Good To Go: 3 anni di alleanza per combattere lo spreco alimentare

Cirfood, l'impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, e Too Good To Go, l'app anti-spreco nata in Danimarca nel 2015, hanno festeggiato tre anni di partnership di successo nel contrasto allo spreco alimentare e nella salvaguardia dell'ambiente. Dal luglio 2020, quando è stata avviata questa fruttuosa collaborazione, le due realtà hanno creato un sistema virtuoso che ha ottenuto risultati straordinari per l'ambiente e ha sensibilizzato i consumatori sull'importanza di dare una seconda vita al cibo.

Cirfood e Too Good To Go uniti contro lo spreco alimentare

Numeri impressionanti e impatto ambientale positivo

Grazie all'acquisto di ben 32mila Surprise Bag presso i locali Cirfood e Cirfood Retail, è stato possibile evitare l'emissione di ben 80mila kg di CO2. Per rendersi conto della portata di questo risultato, tali emissioni corrispondono a quanto generato da 234 viaggi aerei tra Roma e Londra, 178 giorni di doccia accesa e addirittura 14.160.000 ricariche di smartphone.

I traguardi raggiunti da Cirfood e Too Good To Go

La sostenibilità come obiettivo comune

Marco Campagna, innovation & strategy executive director di Cirfood, ha sottolineato come la collaborazione con Too Good To Go dimostri «proprio che questa è la giusta direzione per incoraggiare un cambio di prospettiva sul valore del cibo, coinvolgendo non solo le imprese, ma anche i consumatori in un percorso virtuoso, in cui anche l’innovazione contribuisce alla sostenibilità ambientale e sociale».

Too Good To Go: una soluzione efficace contro lo spreco

L'app anti-spreco, da quando è approdata in Italia nel 2019, si è rivelata un alleato prezioso nella lotta contro lo spreco alimentare. Mirco Cerisola, italian country director di Too Good To Go, ha dichiarato di essere orgoglioso dei risultati ottenuti in collaborazione con Cirfood e di quanto la soluzione proposta dall'app abbia permesso a numerose aziende di avere un impatto positivo sempre maggiore sul nostro pianeta.