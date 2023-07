Molini Pivetti fa festa con gli agricoltori a suon di... pizze

«Il Progetto Foodservice dedicato agli operatori dell’universo Horeca da Molini Pivetti si sta sviluppando bene, suscitando tanto interesse». Così il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, responsabile della formazione dei pizzaioli per quanto riguarda la pizza Napoletana. Il molino di Renazzo (Fe), fondato nel 1875 e guidato dalla quinta generazione della famiglia Pivetti, è infatti sceso in campo con determinazione per offrire valore aggiunto ai professionisti della pizza. Oltre a Iannucci, il team di formazione vede in campo Federico Perrone per quella in teglia e per la Emiliana.

Nello specifico Molini Pivetti sta riscuotendo notevole successo sul mercato con l’innovativa linea Special che accoglie 5 farine specifiche. Per quanto riguarda la pizza Napoletana propone Nafavola, una farina di grano tenero Tipo 0 in due varianti, W270 e W320. Unica nel suo genere, è perfetta per ottenere un'autentica pizza Napoletana, tradizionale o innovativa. Nafavola 270 è una composizione studiata per ottenere un impasto leggero e scioglievole, dall’alveolatura sviluppata che garantisce una straordinaria esplosione del cornicione ed è consigliata per impasti diretti con 10-26 ore di lievitazione. Nafavola 320 ha una “forza” di W320 per donare resistenza ed elasticità durante l’impasto e una migliore struttura durante la lievitazione. È consigliata per impasti con 26-72 ore di lievitazione.

In aggiunta, Incanto è la farina di Tipo 0 con germe di grano, che conferisce aromi e profumi. Una farina specifica per preimpasti Biga e Poolish, impasti diretti e per il rinfresco del lievito madre. Un prodotto che permette di mantenere la giusta fermentazione dalle 18 alle 48 ore. Una farina dalle grandi virtù, che può essere utilizzata singolarmente o miscelata alle altre.

Vincenzo Iannucci con le farine Nafavola

Le altre due referenze sono rappresentate dalla farina la “Maggica”, Tipo 0, studiata per la pizza alla pala e in teglia e dalla Tipo 00 “Sorbole”, per una pizza croccantina molto amata in Emilia.

Dal campo al grano, alla farina

Sette centri di raccolta grano

«E proprio in Emilia - spiega Iannucci - il 5 luglio si festeggia L’Avvio della stagione del Mugnaio. È infatti in pieno svolgimento la consegna del grano raccolto dagli agricoltori nei sette centri di stoccaggio di Molini Pivetti. Nel più grande, a Cento, a un chilometro dalla sede dell’azienda, si celebra questo importante momento della filiera. A me il compito di onorare gli agricoltori e le loro famiglie sfornando pizze a ripetizione. Il rapporto tra Molini Pivetti e chi coltiva il grano è stretto e consolidato e va celebrato con il frutto del lavoro collettivo: una gustosa pizza Napoletana».

