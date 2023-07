Sicurezza alimentare: la campagna #EuChooseSafeFood sensibilizza i cittadini

In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, l’Efsa - European Food Safety Authority con il Ministero della Salute lanciano la terza edizione della campagna di comunicazione #EuChooseSafeFood, nell’ambito del convegno sulla sicurezza alimentare, organizzato dal Ministero della Salute. L’obiettivo è, da un lato, informare e sensibilizzare i cittadini italiani a prendere nel quotidiano decisioni informate relative alle scelte alimentari, in ogni fase della catena alimentare, dall’altro evidenziare il ruolo fondamentale della scienza e le direttive formulate dagli esperti dell’Efsa, grazie a cui il cibo sulle nostre tavole è controllato e sicuro.

la terza edizione della campagna di comunicazione #EuChooseSafeFood

Salute delle api, malattie alimentari e contaminanti: focus della campagna #EuChooseSafeFood

Nel 2023 la campagna #EuChooseSafeFood, che quest’anno vede coinvolti ben 16 Paesi dell’Ue (9 nel 2021 e 10 nel 2022), fornisce informazioni pratiche e facilmente accessibili ai consumatori e, in Italia, quest’anno verte su tre temi: la salute delle api e la stretta correlazione con le colture che dipendono dall’impollinazione, le malattie di origine alimentare provocate da batteri provenienti da alimenti crudi, in particolare l’echinococcosi cistica, e i contaminanti nei prodotti alimentari, quali nello specifico il mercurio e il metilmercurio.

Uno dei temi della campagna è: la salute delle api

«La nostra campagna #EuChooseSafeFood quest’anno coinvolge un numero sempre più elevato di Paesi e di esperti europei, impegnati ormai da vent’anni al nostro fianco nell’analisi dei rischi in tutte le fasi della catena alimentare. L'intento di questa terza edizione della campagna è proprio quello di far comprendere ai cittadini quanto importante sia il lavoro degli esperti scientifici, per rendere sicuro il cibo sulle nostre tavole e al tempo stesso di aiutarli a sviluppare consapevolezza e senso critico rispetto alle scelte che compiono quotidianamente in materia di alimentazione» - ha dichiarato il dottor Alberto Spagnolli, Senior Policy Advisor dell’Efsa - I consumatori europei sono tra i meglio protetti e informati al mondo in fatto di rischio alimentare, grazie al lavoro sinergico fra Efsa e le istituzioni nazionali di riferimento, in primis, par quanto riguarda l'Italia, il Ministero della Salute, che è nostro partner in questa campagna».

Aumenta la consapevolezza dei consumatori nell'Ue sulla sicurezza alimentare

A seguito delle prime due edizioni della campagna #EuChooseSafeFood si è riscontrata una maggiore consapevolezza e comprensione da parte dei consumatori nell’Ue in merito alla sicurezza alimentare. Secondo un’indagine svolta dall’Efsa sono aumentati anche i livelli di fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell’Ue: nel 2022, infatti, il 70% dei cittadini ha dichiarato di fidarsi dell’UE e dei governi nazionali in tema di sicurezza alimentare, percentuale che è aumentata del 10% rispetto al 2021.

La sfida della diffusione: coinvolgere i giovani genitori nella campagna

La campagna, che durerà fino a settembre, si rivolge in particolare ai cittadini tra i 25 e i 45 anni, alle donne e ai giovani genitori, utilizzando un linguaggio semplice, intuitivo e accattivante. È possibile contribuire alla diffusione della campagna in diversi modi: