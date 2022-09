Autunno alle porte, cosa preparare a colazione?

La colazione è il pasto più importante della giornata. Questa aiuta a risvegliarsi con calma ed è il principale motore di tutte le energie che consentono di iniziare le attività del giorno. Dopo le vacanze estive, è importante ricominciare ad avere uno stile di vita più sano, regolare ed equilibrato, e questo vale anche per la colazione.

Per una perfetta colazione autunnale, sana e gratificante, è preferibile evitare cibi pieni di grassi, optando magari per della frutta secca, cereali, frutta di stagione o dolci fatti in casa. E proprio parlando di dolci, esistono moltissime ricette e idee perfette per una colazione sana: dalle crepes, biscotti e pancakes, sono tutti piatti da preferire proprio perché preparati con ingredienti e prodotti semplici e nutrienti.

Di seguito 5 sane idee per la colazione autunnale.

5 idee perfette per la colazione autunnale

L’arrivo dell’autunno porta con sé profumi, sapori e prodotti che possono essere utilizzati per una colazione semplice, sana e dal gusto autunnale. Dai pancakes classici fino al semplice porridge, ecco alcune idee per una colazione autunnale golosa e avvolgente che permette di iniziare al meglio la nuova giornata.

1 - I pancakes classici

I pancakes classici sono una delle ricette più famose e più apprezzate in tutto il mondo. I pancakes per colazione sono un ottimo modo per iniziare la giornata.

La ricetta dei pancakes classici necessita di una serie di ingredienti sani e facilmente reperibili. Oltre alla classica ricetta, esistono moltissime altre versioni che si adeguano ai gusti di tutti.

2 - I biscotti fatti in casa

Tra le idee per la colazione autunnale non possono mancare i biscotti fatti in casa. Con la fine dell’estate e l’abbassamento delle temperature, accendere il forno non è più un problema. Esistono moltissime ricette per preparare degli ottimi biscotti in casa, al burro, al cioccolato o al latte: saranno sicuramente molto apprezzati, in modo particolare dai bambini.

3 - Le crepes di farro

Le crepes sono una delle colazioni più amate da grandi e piccini. Questo cibo parigino è molto apprezzato per la sua golosità e dolcezza. Se, però, si desidera iniziare la giornata con una soluzione meno calorica e più salutare, le crepes di farro sono l’ideale. Sarà sufficiente arricchire le crepes con la marmellata per donare colore e sapore alla colazione.

4 - Yogurt di soia con granola e pere

Lo yogurt è un alimento tipico da consumare a colazione: si tratta di un prodotto fresco e leggero che può essere arricchito con ciò che si desidera. Allo yogurt di soia, in questo caso, può essere aggiunta la granola croccante, ottenuta con mandorle, noci e nocciole tritate e delle pere. Si tratta di una colazione super leggera ma molto golosa.

5 - Il porridge

Una delle colazioni più di tendenza e in voga del momento è proprio il porridge. Si tratta di un composto ottenuto con la cottura dei fiocchi d’avena e del latte per pochi minuti. Il porridge viene servito in una ciotola e viene decorato con del cioccolato caldo e della frutta a scelta.