La Borsa della spesa del 19 febbraio: arance rosse e limoni convenienti

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 19 febbraio. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo Bmti, la terza settimana di febbraio si caratterizza per prezzi all'ingrosso con ottimo rapporto qualità-prezzo per le, ideali per recuperare le energie nel mezzo della stagione invernale. Nella media, invece, l'andamento del prezzo dei, la cui raccolta è ormai giunta al termine. Stabilità anche per isicialiani. Per quanto riguarda gli ortaggi, prezzi stabili per quelli di stagione come. Da sottolineare il trend deiche, come nelle settimane precedenti , si attestano a livelli inferiori rispetto alla media registrata la scorsa annata.