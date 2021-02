Carne, la garanzia del marchio Igp: tutela la modalità di allevamento

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 11:31

N

Attraverso il marchio si certifica lo stretto legame tra la razza e il territorio, la tradizione e le modalità di allevamento

Vitellone bianco dell’Appennino centrale di razza Chianina

Dove ci sono gli allevamenti c’è una presenza umana che si prende cura del territorio

La carne di pregio ha continuato a crescere in valore

Vitellone bianco dell’Appennino centrale: una nicchia consolidata

el 2020, complice il lockdown, idegli italiani si sono dovuti orientare sulcon l’Horeca sigillato per mesi. Per quanto riguarda la carne, hanno interessato le, con pollo e tacchino che hanno fatto un balzo del, e quelleche sono schizzate al. Crescita invece a una cifra per i, che si sono attestati alD’altro canto, una carne di pregio come laha continuato a crescere con un. Le tendenze di consumo si sono divaricate favorendo per un verso i prodotti a prezzo più conveniente e per l’altro l’alto di gamma, sempre più correlato al territorio e alA dicembre 2019 erano censiti, inin prevalenza tra Piemonte, Veneto e Lombardia. Ma la produzione nazionale è in grado die lesono quindi necessarie. Prima del Covid la ristorazione, anche per diversificare l’offerta, si rivolgeva aidi importazione in parallelo alla ricerca tra le nostre numerose. Razze che rappresentano unacertificata dal marchio Igp.«Il marchio- ha dichiarato, direttore del Consorzio del Vitellone bianco dell’Appennino centrale - tutela la carne di bovini dinati e allevati nell’area tipica di produzione, in allevamenti aderenti al sistema di certificazione, svezzati a latte materno e allevati secondo specifiche condizioni stabilite dal disciplinare. Si tratta prevalentemente di animali allevati per diversi, in piccole aziende distribuite in un territorio marginale come quello dell’Appennino centrale. Il disciplinare norma ogni fase della filiera, dalle caratteristiche dei, esclusivamente di produzione locale, alle modalità di lavorazione e alla vendita della carne. Il marchio è riconosciuto dal 1998 ed è stato richiesto dai produttori per tutelare un. Questo tipo di allevamento, prevalentemente, è molto più costoso dell’allevamento intensivo basato su grandi numeri, ma garantisce unache dipende per il 50% circa dalla razza dell’animale e per il restante 50% dalle condizioni di allevamento e lavorazione. Quando si parla di Chianina, per esempio, si indica solo una razza, ma può anche essere importata da qualsiasi parte del mondo. È solo attraverso ilche si certifica lo stretto legame tra lae il, la tradizione e le modalità tipiche die di. Non dimentichiamo poi anche l’aspetto sociale svolto dagli allevamenti estensivi legati soprattutto alle zone marginali: dove ci sono gli allevamenti, c’è una presenza umana che si prende cura del territorio e c, come il dissesto idrogeologico».«Oggi la ristorazione e le mense scolastiche assorbono una fetta significativa della produzione - aggiunge Petrini - possiamo dire che si tratta di una nicchia consolidata, molto importante per il territorio: la carne arappresentache hanno luogo in Italia ogni anno, ma raccoglie quasi il 90% dei bovini delle tre razze tipiche, allevati nel Centro-Sud Italia».Al, di contro, ile di prezzo è molto ampio. Al consumatore vengono date, ma non tutte quelle necessarie a fornire il quadro completo. L’deve riportare quelle relative al luogo di nascita, all’allevamento e alla macellazione, ma non sono sempre presenti indicazioni chiare sulle(estensivo o intensivo).Per informazioni: www.vitellonebianco.it