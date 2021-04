Cibo: sempre più internazionale il "Mercatino" su Facebook

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 15:19

https://www.facebook.com/groups/802439950192374, gruppo che promuove e valorizza i prodotti alimentari 100% “made in italy” e il turismo enogastronomico italiano, nato a dicembre 2019 da un idea del professoredella provincia di Foggia, è diventato sempre più una vetrina internazionale. Tra i 43000 iscritti ci sono molti stranieri, in ordine di presenza tedeschi, olandesi, svizzeri, inglesi, francesi, belgi, americani, giapponesi, danesi, canadesi, cinesi.L’amministratore del gruppo ricorda che «ll patrimonio agroalimentare italiano costituisce uno dei punti di forza del nostro Paese, e per questo motivo va valorizzato e promosso». All’interno del gruppo vengono organizzati anche concorsi culinari in diretta facebook con la partecipazione di chef, food blogger e appassionati di cucina come “LO CHEF DEL MERCARTINO DEI PRODOTTI ALIMENTARI 100% MADE IN ITALY” per far conoscere ricette tipiche e tradizionali che valorizzano i prodotti agroalimentari.

Lo slogan del gruppo è “Mangiare italiano per andare lontano”.