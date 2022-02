Cina, è amore per i piatti pronti:  345% di vendite nei supermercati

In Cina vanno pazzi per i pasti pronti. È quanto emerso nell'indagine condotta da Alibaba, la multinazionale del commercio con sede ad Hangzhou, che ha raccolto le tendenze chiave emerse durante le festività per l'inizio dell'anno della tigre e il via alle Olimpiadi invernali di Pechino.

In Cina amano i piatti pronti

Il dato più importante legato al cibo è quello sui pasti pronti. Le vendita in Cina sono aumentate del 345% sul supermercato high-tech Freshippo, del Gruppo Alibaba. Boom anche per Taobao, la piattaforma online dove venditori e consumatori si incontrano in modo simile a quanto accade per eBay. Lì i piatti pronti hanno visto un aumento del 100% rispetto allo stesso periodo del 2021.

I pasti veloci, spesso ready to eat, erano già popolari nel sud della Cina, ma recentemente questa tendenza si è diffusa anche nelle città del nord: una ricerca condotta da Tmall, altro sito per la vendita al dettaglio della galassia Alibaba, ha rilevato una crescente domanda di ravioli nelle zone di Pechino, Hubei e altre città del nord.

Non solo cibo: elettrodomestici efficienti

Negli ultimi anni, lo shopping eco-friendly è diventato una tendenza importante in Cina. Anche durante il Capodanno, il numero di vendite degli elettrodomestici intelligenti e a risparmio energetico è raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Le Olimpiadi fanno da traino per materiali sportivi e viaggi sulle nevi

Sulla scia dei Giochi Olimpici di Pechino, gli sport invernali stanno spopolando in Cina e con essi anche tutta l’attrezzatura necessaria. Tra il 31 gennaio e il 4 febbraio, ad esempio, la domanda di attrezzature da sci è aumentata di oltre il 180% su Tmall rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre gli acquisti di attrezzature per sport su ghiaccio sono aumentati del 300%.

Su Fliggy, la piattaforma di prenotazione viaggi online del Gruppo Alibaba, le prenotazioni per mete sulla neve e invernali durante la settimana di Capodanno sono aumentate di oltre il 30% rispetto all’anno scorso. Questa crescita è guidata prevalentemente dalla Generazione Z (+80% di prenotazioni tra i consumatori nati dopo il 2000), che superano di gran lunga gli altri gruppi d’età. La vendita di pacchetti vacanza che combinano esperienze sulla neve e località termali è aumentata del 40% anno su anno.

A "caccia" di tigri

I consumatori cinesi sono poi alla ricerca di articoli che raffigurano tigri (maglioni, borse e cappelli), e gli acquisti di questi prodotti sono in forte crescita. Tra i consumatori più giovani l’attenzione è rivolta soprattutto alla ricerca di accessori, come ciondoli raffiguranti l’attuale animale zodiacale. Come rivela una ricerca di Tmall, il volume di ricerca anno su anno per il termine “tigre” sulle piattaforme Tmall e Taobao è balzato dell'874% durante il Festival di Primavera, inoltre, i dati suggeriscono anche che le vendite dei marchi che contengono nel loro nome la parola "tigre" hanno ricevuto una spinta del 70%.