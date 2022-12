I salumi Negroni promuovono un’opera di street art a Roma

Nell’ambito del progetto “Costellazioni” di Negroni, dopo il murale “Nuro” dell’artista francese Zoer inaugurato recentemente a Borgo Universo di Aielli (Aq), una nuova opera firmata dall’artista di street art Giovanni Anastasia, “Usawa”, è stata realizzata nella Capitale all’ingresso della stazione metro B Atac di Pietralata. Il tema scelto è “Rispetto ed equilibrio”, emerso da un sondaggio tra 600 giovani di tutt’Italia interrogati sulla loro visione del futuro e sulle loro istanze e aspettative. L’idea di base di Negroni era quella di offrire spazi di condivisione e collaborazione ai giovani artisti e nello stesso tempo favorire iniziative e ricadute positive sui territori e sulla comunità locale.

Il titolo dell’opera, “Usawa”, nel dialetto africano Swaili significa “equilibrio”. E se questa prima parola è chiaramente espressa nel murale dal corpo femminile in equilibrio che nella danza diventa forza creatrice, il “rispetto” è già nella materia stessa. L’opera infatti è stata realizzata, come la precedente, con la speciale vernice mangia smog Air Lite che assorbe che i veleni causati nell’aria dall’inquinamento. Con i suoi 70 metri quadrati permetterà così di ripulire l’aria come farebbe un bosco di pari superficie, assorbendo lo smog di circa 15 auto benzina euro 6 al giorno.

Giovanni Anastasia e la sua opera “Usawa”

La street art come strumento di riqualificazione delle periferie

L’opera vuole essere un auspicio per la riqualificazione del quartiere periferico romano, così come altri murales e opere di street art dipinti da artisti anche internazionali su edifici popolari o abbandonati li hanno resi poli d’arte e restituendo identità alle comunità di quartieri come Tormarancia, Pigneto, Ostiense e Testaccio. La fermata della metro B di Pietralata diventa così una nuova ‘porta d’ingresso’ della street art sostenibile a Roma.

«Il marchio della Stella per il 2022 - ha detto Claudia Ferrari, responsabile marketing Salumi Negroni - ha scelto l’arte di strada green come linguaggio privilegiato rivolto alle nuove generazioni. Abbiamo scelto prima Aielli e poi Roma, due luoghi che, per la loro valenza simbolica, esprimono al meglio i concetti di valorizzazione e di rinnovamento che stanno alla base del progetto. Da una parte, il piccolo Borgo Universo rappresenta uno straordinario esempio di rinascita grazie all’arte e all’astronomia; dall’altra, Roma è ormai una delle grandi capitali di riferimento mondiale per la street art, diventata negli ultimi anni un forte driver di riqualificazione delle periferie. Anche la scelta degli artisti non è casuale: per il piccolo borgo abruzzese abbiamo scelto uno street artist di fama internazionale come Zoer, per la grande metropoli, invece, Giovanni Anastasia, un giovane emergente dell’arte di strada». Un’opera che, secondo l’artista, «vuole stimolare la fantasia di chi la guarda e valorizzare temi importanti come il rispetto del territorio e il saper fare».

Il progetto Costellazioni di Negroni a Pietralata è stato realizzato con la direzione artistica di Yourban 2030, in coordinamento con Atac Roma. È già in progetto - secondo il Municipio della zona - una piantumazione di alberi nell’area antistante.

“Equilibrio” e “Rispetto”, i due panini realizzati dallo stellato Francesco Apreda

Le stesse parole “equilibrio” e “rispetto” hanno ispirato lo chef stellato Francesco Apreda, membro Euro-Toques Italia, che per l’occasione ha creato due panini a base di salumi Negroni - Gran Cotto e Culatello di Zibello Dop - in una cucina mobile su un bus-truck, aiutato da tre ragazzi della sua brigata di cucina del ristorante Idylio. Spezie e verdure ne hanno esaltato i sapori senza coprirli.

I panini “Equilibrio” e “Rispetto” di Francesco Apreda

Ed ecco come Francesco Apreda ha interpretato i panini “Equilibrio” e “Rispetto”. Il primo, ispirandosi alla sua infanzia a Napoli tra i profumi del cibo, l’ha realizzato con una pizza fritta imbottita di Gran Cotto Negroni, ricotta di bufala, burrata, friarielli sott’olio, limoni fermentati e spezie della sua personale miscela Spycy blend.

Il secondo invece, ispirato al rispetto soprattutto della diversità, è stato ottenuto mixando elementi a torto considerati poco compatibili, come ha dimostrato il risultato finale. Ed ecco il Culatello di Zibello Dop di Negroni insieme al Carpaccio di ricciola con olio di sesamo, alga wakame, colatura di alici e basilico. Il tutto racchiuso in una focaccia al tè nero affumicato Lapsang Suchong.

Oltre un secolo di salumi di qualità

Negroni, marchio di salumi tra i più conosciuti dagli italiani, è tra i leader della salumeria di alta qualità e rappresenta da oltre cent’anni un punto di riferimento per i consumatori che vogliono gustare la migliore salumeria italiana. Ampia la gamma: dal prosciutto cotto Stella Alta Qualità e i suoi cotti 100% italiani, ai prosciutti crudi Dop di Parma e San Daniele, dalla Mortadella 4 Castelli 100% italiana alla Mortadella Bologna Igp, al Negronetto e tutta la gamma dei salami, dai precotti della tradizione come Zampone e Cotechino fino ai più moderni salumi affettati e in cubetti.