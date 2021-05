Iobevolombardo, per la 2ª fase contributi anche a bar e hotel

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 15:27

L

Via alla 2ª fase di iobevolombardo

Obiettivo: Sostenere il sistema produttivo

L'enoturismo arma per rilanciare il settore

a possibilità, perdi acquistare vini di qualità, attraverso un contributo economico garantito da. Si tratta della seconda fase del bandoche mette a disposizione di queste categorie(disponibili per due utilizzi e che coprono fino al 60% dell'ordinativo) per acquistare forniture di vini lombardi.«L'obiettivo è fornirevinicolo di qualità e agli operatori della ristorazione a seguito dell'emergenza Covid. Un'iniziativa innovativa, a burocrazia ridotta grazie al supporto di Unioncamere Lombardia e che nel periodo delle riaperture può essere uno strumento importante di rilancio». Lo annunciano gli assessori regionali lombardi(Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e(Sviluppo economico).Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e la Direzione Attività produttive con il Sistema Camerale Lombardo, in questo modoarticolata in due fasi. La prima, conclusa il 26 aprile , era rivolta ai(questi ultimi solo se fuori areale Dop), con lo scopo di raccogliere le adesioni e costituire un elenco di fornitori di vini di qualità. La, che apre dalle ore 10 di giovedì 27 maggio (fino alle ore 12 di lunedì 28 giugno), è rivolta agli«La crisi ha messo a dura prova il comparto del vino e il settore della ristorazione. Sono convinto - afferma, presidente Unioncamere Lombardia - che l'e il turismo enogastronomico, in generale, siano unaa, ora che la pandemia ha fatto riscoprire la voglia di avvicinarsi ai sapori veri e genuini delle produzioni locali Le eccellenze regionali come il vino, connubio fra un prodotto e la valorizzazione del suo territorio, possono diventare un traino per l'intero settore».«Per questo Regione Lombardia con il supporto di Unioncamere Lombardia, sempre vicini al mondo delle imprese e sensibili alle loro necessità - spiega - hanno promosso il bando #iobevolombardo, unache incoraggia la collaborazione tra produttori vitivinicoli e operatori della ristorazione e dell'accoglienza, per contribuire a ricreare rapporti tra aziende e prodotti del territorio lombardo».e le domande possono essere presentate telematicamente sul sito https://restart.infocamere.it/ . Ogni voucher ha un valore di 250 euro e l'che saranno assegnati in ordine di arrivo cronologico delle domande.