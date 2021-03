Italiani e la spesa: popolo di smemorati

Pubblicato il 13 marzo 2021 | 10:59

A

Le spezie l'ingrediente più dimenticato

Italiani popolo di smemorati

Gli ingredienti mancanti per eccellenza: le spezie

Al 72% capita di dimenticare qualcosa. Gli infallibili? Solo il 2%

Dimenticare un ingrediente? Tra le “paure” più ricorrenti tra i fornelli

Ma gli italiani trovano sempre la soluzione

ndare alcon in mente unada preparare. Fare la, tornare a, mettersi ai fornelli e accorgersi che...qualcosa. Una situazione comune a oltre il 70% deglie che, insieme alla mancanza di tempo, rappresenta il principale ostacolo in cucina.che manca più spesso? Le. A dirlo è una ricerca condotta da Deliveroo , in collaborazione cone condotta su un campione rappresentativo della popolazione composto da mille persone tra i 18 e i 74 anni.La piattaforma dell’online food delivery infatti - che nel corso del primo lockdown ha lanciato il servizio di consegna di prodotti alimentari da supermercati - ha indagato su una delle circostanze più comuni della routine quotidiana. Il risultato? Gli italiani sono un popolo di, almeno quando fanno la spesa.Legiuste per completare una ricetta sono l’ingrediente che manca più spesso tra i fornelli. È così per il 38% delle risposte. Seguono(37%),(27%) e l’(25%).Il 72% degli intervistati afferma di dimenticare, con una certa frequenza, di comprarequando si reca al supermercato a fare la spesa. Solo il 2% si ritiene invece “infallibile”, acquistando sempre tutto l’occorrente.Dimenticare un ingrediente non è soloconsolidata, ma per il 34% degli intervistati è anche una delle “paure” più ricorrenti davanti ai fornelli.Il timore principale, invece, è non avere sufficientea disposizione per preparare un pranzo o una cena (37% delle risposte).A seguire, l’eccessivodidella preparazione (14%), mentre solo nel 10% si indica il timore di non avere a disposizione tutta glinecessari per la riuscita del piatto.E le reazioni? Smaltito il senso di rabbia, si ricorre a diverse: si esce per comprare quanto manca (56% delle risposte); si chiede aiuto a marito, moglie, figli o amici ancora fuori casa (38%); si bussa alla porta del vicino (28%). E ora si comincia anche a guadare alle piattaforme per la consegna a domicilio.