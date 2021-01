I super cibi del futuro sono già qui: microalghe che si programmano in nutrienti e nella digestione

Pubblicato il 16 gennaio 2021 | 16:47

La sostanza base si trova negli oceani





Il processo di produzione riduce l'impronta di carbonio

Cibi gustosi e appetibili per tutti

Programmare come il cibo si comporta nell’organismo

Fantascienza? No, è il presente. Gli scienziati della Flinders University di Adelaide hanno creato una nuova generazione di super-cibi (prototipi di prodotti alimentari come carni di base vegetali, prodotti da forno) basati su proteine derivate da microalghe come alternativa per nutrire in modo sostenibile la crescente popolazione mondiale.

La sostanza base si trova negli oceani, ma gli scienziati l'hanno coltivata in laboratorio, manipolandola per trasformarla in forme commestibili e nutrienti. Il processo riduce inoltre l'impronta di carbonio e quindi l'impatto sul clima.

«Possiamo manipolare il materiale di base per imitare quasi ogni prodotti sul mercato, interveniamo sulla consistenza e sulle proprietà e possiamo trovare cibi che siano attraenti e appetibili per la maggior parte delle persone», ha spiegato Wei Zhang responsabile del progetto del Centre for Marine Bioproducts Development dell'università stessa, all'emittente nazionale Abc.

«Le microalghe possono essere manipolate per diventare dominanti in proteine e ricche di omega-3, con sostanziali benefici per la salute. Abbiamo la capacità di cambiare la composizione e renderla adatta per differenti applicazioni alimentari e nutritive», ha aggiunto.

Ma non solo. È possibile anche programmare come il cibo si comporta dopo essere ingerito. «Possiamo controllare quanto a lungo o con quale rapidità vogliamo che le sostanze nutrienti siano rilasciate secondo le necessità. Un altro importante aspetto è che il prodotto riduce in misura significativa l'impronta di carbonio e quindi l'impatto sul clima. Le microalghe sono molto bene apprezzate per assorbire il CO2, molto più delle piante, circa 1,8 tonnellate di CO2 per tonnellata di biomassa secca, l'equivalente di una foresta pluviale», conclude Zhang.