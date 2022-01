Nestlè non concede il marchio a New Lat e Buitoni scompare dal mercato

Un’altra realtà storica italiana scompare dal mercato. Stavolta tocca a Buitoni, brand nato nel 1827 a Sansepolcro (Arezzo), grazie a Giulia e Giovanbattista Buitoni. Il motivo? Dopo tredici anni, non è stata riconfermata la concessione da parte della multinazionale Nestlé, che detiene il logo, al gruppo Newlat Food Spa - azienda del settore agroalimentare con i marchi Dalverde, Polenghi e Giglio - la quale nel 2008 acquisì lo storico pastificio aretino, dove fino a oggi sono stati prodotti pasta e prodotti da forno. La fabbrica resta al suo posto, ma potrà produrre solo con altri loghi, come Delverde; mentre il marchio rimane di proprietà di Nestlè, che per diciotto mesi si impegna a non venderlo.

Uno degli stabilimenti Buitoni

Un destino segnato

Non certo un colpo di scena perché la licenza appena scaduta rappresentava già la seconda concessione (la prima fu di durata decennale) e da tempo si percepiva che il marchio - passato alla storia anche perché compariva sulle maglie del Napoli di Maradona - non avrebbe avuto vita lunga. Nel momento in cui è approdata in Borsa, nel 2019, la società di proprietà dell’imprenditore Angelo Mastrolia aveva infatti annunciato di essere pronta a rinunciare al brand più noto, che fino a oggi ha originato un fatturato pari a circa il 16% del totale. Secondo quanto riportato già all’epoca da Il Sole 24 Ore Radiocor, nella documentazione per la quotazione, il gruppo dichiarava nero su bianco di non voler rinnovare il contratto con il colosso svizzero: pertanto la fine degli accordi su Buitoni ha seguito la scadenza naturale fissata al 31 dicembre 2020 per i Paesi extra Ue e al 31 dicembre 2021 per i Paesi Ue.

Una scelta economica

Dietro alla motivazione, ovviamente anche una scelta di tipo economico. Linee proprie come Delverde rendono di più e hanno un posizionamento più alto, ma anche dall’elevato costo delle royalties versate a Nestlè: circa 1,7 milioni di euro l’anno (22 milioni di euro investiti in royalties dal 2008), tanto da aver indotto Mastrolia, presidente esecutivo di Newlat e, con la sua famiglia, azionista di controllo della società, a confessare che anche nello scenario peggiore, con perdite dell’80% nella pasta e del 20% nei prodotti da forno, l’impatto sulla redditività aziendale sarebbe stato neutro.