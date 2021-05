Pesce e tartufo: le nuove tendenze dell'estate per riportare le persone a ristorante

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 10:00

Tortino di Baccalà al Tartufo. Fonte: Accademia del Tartufo nel Mondo

Filetto di Scorfano. Fonte: Accademia del Tartufo nel Mondo

ra pochi giorni e in arrivo la "buttata" del, lo scorsone estivo che ci farà compagnia fino a settembre., per un turismo goloso di novità e attratto dal tartufo sulla spiaggia.Molte possono essere le proposte gastronomiche da suggerire: la mia preferita è ilUn piatto che unisce in un tripudio di sapori mare e terra, il baccalà unito alla cremosità di una patata di montagna e la presenza di copioso tartufo nero estivo a dare la giusta aromaticità e classe ad un piatto che apre bene un pranzo o una cena, per proseguire poi con piatti più strutturati.dimostrando una grande professionalità sia nella preparazione che nella ricerca dei giusti abbinamenti con prodotti a centimetro zero, senza utilizzare aromi di sintesi.Un altro piatto è ilI piatti devono ricercare l’armonia, l’estetica, il profumo e il gusto. Il cuoco deve saper osare accostando al tartufo anche un pesce ‘povero’ che pero’ si sposa a pieno con le qualità organolettiche di re tartufo: una preziosità che non ama comprimari invadenti”.Bisogna puntare sulla freschezza e sul contrasto di sapori che poi creano l'equilibrio vincente ed emozionale.Altri piatti al tartufo che suggeriamo:Crostacei dell'Adriatico e copioso tartufo nero estivo, rombo chiodato al forno con patate novelle e ricca grattugiata di tartufo nero magicamente servita sempre davanti all'occhio dell'ospite, in guanti bianchi, assolutamente in guanti bianchi.Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it