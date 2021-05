Il Salento una meta tra gusto, tradizione e paesaggi da mozzafiato

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 18:49

I

I piatti salentini: cosa assaggiare durante la propria permanenza in Salento

Cosa portare a casa dal Salento: i prodotti salentini dei quali non potrete più fare a meno

l Salento è, geograficamente parlando, l’estrema propaggine meridionale della regione Puglia. Un piccolo angolo di paradiso da scoprire e visitare almeno una volta nella vita. O, almeno, prima di decidere di programmare le proprie vacanze estive verso lidi lontani. Perchè non sempre ci rendiamo conto del fatto che bellezza, accoglienza e ottima gastronomia sono proprio sotto casa. E allora, spendiamo due parole sul Salento e sui prodotti salentini che vale la pena di assaggiare e, perché no, di portare a casa.Tra i piatti salentini che non potete assolutamente esimervi dall’assaggiare durante la vostra permanenza in zona, figurano sicuramente alcune specialità preparate quotidianamente in loco: citiamo dunque il famosissimoe il, perfetti per una colazione dal piglio tipicamente salentino che vi rimarrà nel cuore. Ancora, da provare sono alcune specialità tipiche come la purea di fave con le cicorie,(una pasta e ceci davvero cremosa ed irresistibile), e le tante ricette “in pignata” che avrete modo di gustare qua e là negli agriturismo della zona: tra queste, il polpo in pignata, lo spezzatino di cavallo in umido e molte altre. E che dire della famosa “pitta” di patate? E’ un “gateau” di patate con un cuore delizioso che sa davvero di Mediterraneo. Altre ricette ed altri sapori da provare in Salento sono il pesce con aceto e zafferano, chiamato: piccoli deliziosi pesciolini azzurri, fritti e conservati in un preparato a base di pane grattugiato, olio d’oliva, aceto, zafferano. Se vi capiterà di visitare una festa di paese durante le vostre vacanze in Salento, noterete che questa specialità è conservata in apposite tinozze di legno chiamate. Infine, un’altra specialità che vi consigliamo di provare durante una vacanza in quest’incantevole angolo di Puglia è lo. Si tratta di un gelato “duro” solitamente al cioccolato, alla nocciola o alla stracciatella, contenente un ripieno a base di pezzettini di cioccolato, mandorle o frutti canditi. Ma passiamo oltre, e scopriamo quali sono i prodotti salentini da portare invece agevolmente a casa.Tra i prodotti salentini che sicuramente vorrete portarvi a casa per assaporare tutto il gusto del Salento anche a distanza di tempo dal vostro viaggio figurano sicuramente i taralli del Salento . Fragranti, piccolini ed oggi disponibili in una miriade di gusti differenti, i taralli accontentano tutta la famiglia con semplicità. Sono perfetti per la pausa dallo studio e dal lavoro, per gli spostamenti, per l’aperitivo, e davvero ve ne innamorerete a tal punto che finiranno per non mancare mai in dispensa. A proposito di dispensa, un’altra piccola grande “scoperta” che farete in Salento probabilmente è la frisa.sono pagnottine tondeggianti tagliate a metà in senso orizzontale e lasciate essiccare il forno, pronte da bagnare e farcire secondo fantasia. La cena più semplice e divertente che ci sia, da gustare rigorosamente con le mani! Proseguiamo nella carrellatacon i quali andrete a rifornire la vostra dispensa citando i sughi e le passate del Salento. Lo sapevate che il pomodoro del Salento ha un sapore davvero unico nel suo genere? Un sapore che oseremmo definire antico, del quale spesso, acquistando presso i grandi supermercati, si tende ad aver dimenticato. Qualunque salentino sarà pronto a scommettere che rimarrete folgorati” dal sapore del pomodoro proveniente da questo piccolo angolo di paradiso baciato dal mare. Altri prodotti salentini da portare a casa saranno poi, i vini del Salento, l’olio del Salento, e poi i biscottini tipici della tradizione, come i mustazzoli e i biscotti “della salute”, perfetti anche per un’idea regalo sotto il segno della tradizione.