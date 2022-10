Sant'Angelo in Vado inaugura la 59esima edizione della Mostra del Tartufo bianco

«Come Accademia del Tartufo nel Mondo siamo a Sant'Angelo in Vado, invitati dal Sindaco della Città Stefano Parri, e siamopronti al taglio del nastro inaugurale della 59ª edizione della mostra del tartufo bianco. Siamo felici e onorati di partecipare a questi momenti e qualora fossimo invitati da altri Sindaci italiani delle Citta' del tartufo saremo fieri Comunicatori Accademici delle relative manifestazioni.



Qui, insieme ai tartufai, al mondo del tartufo e a un patrimonio enogastronomico che sta avvolgendo l'italia, siamo orgogliosi e fieri di narrare questa fiera meravigliosa che parte sotto un buonissimo auspicio, e cogliamo anche l'occasione per dirvi che da oggi in tutto il circuito nazionale televisivo di agrisapori 120 tv italiane, va in onda la nostra puntata inaugurale dedicata al mondo del tartufo, "Sua Maestà il tartufo, tra mistero e realtà, tra magia e cucina" prendendo spunto direttamente dal recente Salone del gusto di Torino.

1/2 1/2 2/2 2/2 Previous Next



Buona degustazione, e buon tartufo a tutti e auguri a tutte le Fiere, le feste e le manifestazioni del tartufo italiano».



Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it