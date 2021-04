Lombardia, la scuola si sposta in fattoria: la Regione approva le lezioni all’aperto

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 15:33

La Lombardia ha deciso di sostenere le lezioni scolastiche nelle 170 fattorie didattiche

Lezioni in sicurezza

Educazione al rispetto dell’ambiente e del cibo

on il giallo, oggi in gran parte d'Italia si torna (quasi) alla normalità nel mondo produttivo e, soprattutto, nella scuola. Fra le Regioni più colpite dalla pandemia,. Viste la difficoltà di mantenere le distanze e l'inadeguatezza di molti edifici scolastici,che prevede la possibilità per gli istituti di ogni ordine e grado di svolgere lezioni nelle fattorie didattiche sparse su tutto il vasto territorio dalle Alpi alla Pianura Padana.«Le fattorie didattiche - ha dichiarato l'assessore all'agricoltura, a cui si deve la proposta - sono strutture con grandi spazi all'aperto, da sfruttare in particolare in questa stagione. Vogliamo dare ai ragazzi l'opportunità di».La norma prevede che le cascine didattiche possano, compatibilmente con i provvedimenti volti a contrastare la diffusione del Coronavirus,. Il tutto, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie.Il maggior numero di fattorie si trovano a Bergamo, 38, Milano, 26, Brescia 22, Pavia 20, a Cremona e Varese ve ne sono 12 ciascuna, e poi via via tutte le altre province.Vale la pena ricordare che