Sempre più taralli nella spesa. Crescono i sostitutivi di pane e dolci fuori pasto

Pubblicato il 07 febbraio 2021 | 11:31

O

rmai è una vera e propriatra gli italiani. A partire dal lockdown, fuori pranzo e nelle pause del lavoro, il salato sta superando il dolce nelle scelte alimentari. Gli spuntini e le merende sono sempre più spesso salati, meglio ancora se bio o con farine integrali.Barrette di frutta secca , taralli e cracker sembrano essere i nuovi must del carrello della spesa: i dati Nielsen rilevano un +7,9% nella vendita di snack salati nella Gdo (distribuzione organizzata italiana da gennaio a novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019).Da una recente indagine di Osservatorio Food in collaborazione con Doxa-Bva, risulta particolarmente ricercato il bakery salato: il 55% del campione intervistato sceglie i sostitutivi del pane per il fuori pasto. Molto apprezzate le proposte innovative soprattutto in chiave salute a tavola, anche se le versioni classiche di cracker, taralli e grissini, comunque hanno mantenuto bene le proprie posizioni.L'indagine, realizzata in crowdsourcing dal 2 all'8 dicembre 2020, a poco più di un anno dalla precedente edizione, evidenzia che in sette insegne della distribuzione moderna) si è ampliato lo spazio dedicato a cracker, taralli, grissini e simili: risulta lungo mediamente 12 metri (a fronte degli 8,79 dello scorso anno).Il 49% dei consumatori afferma di apprezzare il fatto che siano confezionati e quindi monouso anche on the road. La ricerca attesta che il grande pubblico dei sostitutivi del pane è femminile: il 26% del campione è costituito da donne che consumano snack ogni giorno e non come sostitutivo del pranzo, ma come fuori pasto, contro il 21% degli uomini.