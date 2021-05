Siram Veolia con Forno d’Asolo per un progetto di sviluppo sostenibile

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 09:49

Alessandro Angelon e Vittorio Carducci Agostini

Riduzione dell'impatto ambientale

Innovazione nel settore food

che devono essere conservati lungo tutta la filiera a temperature di -18/-22°C. Dallo stabilimento di Maser (Tv), uno dei sette del gruppo, dove sono attive 7 linee produttive, raggiunge tutto il territorio nazionale, attraverso 27 piattaforme distributive, fornendo una gamma di 1.200 prodotti, dolci e salati, a 40mila clienti Horeca.È proprio a partire dall’analisi dei fabbisogni energetici del sito di Maser che, azienda di primo piano nella gestione ottimizzata delle risorse ambientali energia, acqua e rifiuti in una logica di economia circolare, ha sviluppato unche assicurerà la produzione annua di energia elettrica ed energia frigorifera, generata dal recupero termico.In particolare, a Maser verrà offerto un servizio integrato che include il finanziamento, la realizzazione e la gestione di un, evitando l’immissione di circa 1.000 t/annue di COe un saving economico annuale stimato tra il 10-15%. Inoltre, Siram Veolia assumerà, attraverso una completa gestione manutentiva e una supervisione locale, anche il monitoraggio da remoto di tutti i flussi energetici, al fine di garantire sicurezza e performance dell’impianto e individuare costantemente ulteriori aree di ottimizzazione, senza alcun rischio tecnologico da parte del cliente. Infatti l’impianto sarà collegato a Hubgrade, il Centro di monitoraggio intelligente Siram Veolia, che unisce le nuove soluzioni IoT per il monitoraggio da remoto, i più moderni algoritmi di data science e le competenze umane di data analyst ed energy manager per garantirne una gestione efficiente e sicura.«La partnership con Forno d’Asolo si inserisce in un percorso di sostenibilità e innovazione energetica che proprio nel settore del food ha un grande potenziale di sviluppo - ha dichiarato, amministratore delegato di Siram Veolia Industry & Building - Le industrie storiche del Made in Italy possono oggi realizzare quel, che non solo nel lungo termine si tradurrà in risparmio economico e gestione virtuosa del business, ma che già oggi può beneficiare delle risorse finanziarie di partner a tutto tondo come Siram Veolia». La sostenibilità ambientale è un tema che, come gruppo, abbiamo messo al centro della nostra strategia di sviluppo e le soluzioni energetiche che abbiamo predisposto insieme a Siram - ha puntualizzato, amministratore delegato di Forno d’Asolo - Sono un’importante componente per la nostra strategia di crescita che abbina l’innovazione e la qualità dei nostri prodotti a quella dei nostri processi, per un modello integrato che concili la nostra storia e tradizione con le tecnologie di produzione più avanzate e sostenibili».Per informazioni: fornodasolo.it