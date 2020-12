Sito e-commerce e delivery Angelo Parodi vicino ai food lovers

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 11:25

, la marca di conserve ittiche più antiche d’Italia, di proprietà dell’azienda genovese Icat Food, ha inaugurato il proprio canale, accessibile dal sito www.angeloparodi.it a trancio, ventresca, filetti in olio d’oliva e al naturale, sardine e sgombri delle coste mediterranee ed atlantiche, il raro Tombarello, la pregiata, i filetti o la pasta di acciughe del mar Cantabrico, il100% norvegese, una selezione della ricca gamma di Angelo Parodi è ora disponibile anche a portata di click.L’iniziativa nasce dalla volontà dell’azienda di raggiungere tutti coloro che amano le conserve ittiche ovunque in Italia, offrendo loro l’eccellenza del marchio premium: non solo singoli prodotti ma anche specialità e confezioni regalo con cinque mix diversi delle più pregiate selezioni del marchio. Ancora una volta Angelo Parodi è al passo con i tempi e desideroso di soddisfare e raggiungere i palati più esigenti.Registrandosi al sito, si riceve subito un gradito benvenuto: lodel 10% sul totale del primo ordine. La consegna è affidata a corrieri leader di mercato mentre ilè gestito in assoluta sicurezza tramite circuiti Visa, Mastercard e PayPall. L’ordine minimo è di 25 euro e laè gratis a partire da 40 euro.La piattaforma digitale, realizzata da Publifarm, presenta la gamma Angelo Parodi con descrizioni dettagliate, ha sezioni dedicate alla cultura del mare e all’attenzione alla sostenibilità della pesca da parte del marchio. Inoltre ospita una ricca rubrica di ricette a tema. Per il lancio dell’e-commerce è stata pianificata una campagna teaser “digital oriented” sui canali social del brand (Facebook, Instagram e Blog).Per informazioni: www.angeloparodi.it