  Sugherificio Molinas, un’azienda sempre più sostenibile

Sugherificio Molinas è una realtà 100% Italiana, leader dell’industria del sughero, con sede a Calangianus, in Sardegna. Un’azienda dalle radici familiari, da sempre immersa nella natura, che è divenuta oggi una moderna realtà industriale in cui la produzione ha saputo integrarsi a pieno con una materia prima 100% naturale.

Lavorando a stretto contatto con la natura, per Sugherificio Molinas orientarsi verso un percorso di sviluppo sostenibile è stata una scelta avvenuta in modo del tutto spontaneo: un impegno divenuto concreto e sistematico sin dal 2018, anno in cui è stato avviato un piano di investimenti per ridurre i consumi, eliminare gli sprechi, sviluppare nuove fonti di energia, salvaguardare e tutelare le foreste e rendere sempre più efficienti le linee produttive.

La prima sfida è stata quella di ridurre il consumo di combustibili fossili e implementare l’approvvigionamento di energia rinnovabile. L’uso di olio BTZ, che nel 2018 rappresentava circa il 50% della spesa complessiva in fonti di energia, è stato completamente eliminato nel corso di soli 4 anni. Allo stesso modo, anche il consumo di gasolio è stato notevolmente ridotto e costituisce oggi solamente il 6% della spesa complessiva. In generale, la spesa in combustibili fossili si è contratta, dal 2019 al 2021, di circa 16 punti percentuali, un risultato importante nonostante il grande aumento della produzione (oltre 200 milioni di tappi prodotti in più rispetto al 2019).

Al posto dei combustibili fossili Sugherificio Molinas ha incrementato l’utilizzo di combustibile a biomassa ecologica (cippato di legno), arrivato a costituire oggi il 94% della spesa energetica complessiva.

Parallelamente, l’azienda si è adoperata per ridurre il proprio inquinamento efficientando le linee di produzione attraverso l’introduzione di nuovi macchinari e di tecnologie a basso impatto ambientale, tra cui un generatore a biomassa di ultima generazione. Dal 2018, in particolare, sono stati realizzati tre diversi impianti fotovoltaici che consentono oggi a Sugherificio Molinas di autoprodurre più di 2 MW di energia, pari al 34,15% del fabbisogno energetico complessivo. L’energia così prodotta ha permesso di evitare l’emissione di più di 4800 tonnellate di CO2.

Infine, Sugherificio Molinas si è impegnato a sostenere un modello di economia circolare in cui tutti gli scarti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione del sughero vengono nuovamente reintrodotti all’interno del ciclo produttivo. Grazie a questo comportamento virtuoso e alla gestione responsabile di oltre 8000 ettari di sugherete tra la Sardegna e la Toscana, Sugherificio Molinas ha potuto azzerare completamente la propria carbon footprint, arrivando addirittura ad avere un impatto positivo sull’ambiente.

Non solo le foreste di sughero rilasciano una quantità di ossigeno in atmosfera di quattro volte superiore rispetto a quella della CO2 assorbita, ma grazie alla loro resistenza ai climi aridi costituiscono anche un’importante barriera contro la desertificazione, impedendo una rapida disidratazione del terreno sottostante e difendendo, così, tante altre specie vegetali e animali che con loro vivono nel bosco.

