Il tagliere ritorna protagonista sulla tavola

Negli ultimi anni si parla di “rivincita” del tagliere, ovvero il ritorno in tavola del tradizionale tagliere di salumi e formaggi che, grazie alla sua versatilità e presentazione estetica, si presta ad essere immortalato per la condivisione su tutti i social network, diventando un elemento di visibilità e distinzione per il ristoratore. In collaborazione con l’Associazione professionale cuochi italiani (Apci), punto di riferimento per la ristorazione di qualità, nasce “Selezione Pro Chef” di Lactalis Italia: una vera e propria selezione dei migliori salumi e formaggi da degustazione, studiata dagli chef per gli chef e firmata da “Egidio” che ne garantisce la qualità grazie alla sua esperienza di produzione centenaria.

Il tagliere di salumi e/o formaggi rappresenta il piatto ideale che non può mai mancare nel menu dei ristoranti, con l’obiettivo di arricchire la proposta gastronomica e aumentare lo scontrino medio, infatti 8 ristoranti su 10 dichiara di averlo nel proprio menu (fonte: ricerca interna condotta con gli chef di Apci, novembre 2020). Il tagliere, se ben studiato, rende distintiva l’offerta, è un piatto versatile e di facile preparazione, e allo stesso tempo ricercato nell’accostamento di sapori e prodotti differenti.

Il tagliere costituisce un vero e proprio food trend che cattura i clienti nel mondo digitale grazie alla cromaticità e creatività della propria composizione, e li conquista nel mondo reale offrendo un’esperienza culinaria dai sapori variegati. Oggigiorno il settore della ristorazione non può prescindere quindi dai trend che nascono online e diventa fondamentale che ogni piatto sia “a prova di scatto” e riesca ad attrarre un consumatore sempre più condizionato e guidato dal mondo digitale nelle sue scelte gastronomiche.

Il tagliere è sinonimo di condivisione e convivialità, elementi venuti meno nella vita delle persone durante gli ultimi due anni, e si presta ad essere un buon espediente per la ripresa dei consumi fuori casa in compagnia dei propri affetti.

Le parole d’ordine devono essere l’originalità e la qualità, bisogna osare e sorprendere il cliente con la semplicità, privilegiando ed esaltando le caratteristiche e la storia delle materie prime, sempre più cara all’orecchio del consumatore, senza dimenticare un tocco di originalità attraverso proposte innovative e gourmet. Il tagliere deve rappresentare un viaggio gastronomico nella tradizione di sapori e consistenze diverse, un’esperienza culinaria che deve lasciare il ricordo.

Per informazioni:

Tel 800 990991