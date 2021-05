Tartuficoltura e tartuficultura: investire in agricoltura per impreziosire il territorio

Pubblicato il 21 maggio 2021 | 10:29

aggiunto da, direttore dell' Accademia del Tartufo nel Mondo spiega la sua idea di tartuficoltura e tartuficultura.



Fonte:Accademia del Tartufo nel Mondo



«Da un semplice seme, nasce una pianta che micorizziamo e che mettiamo in un terreno calcare, drenante e soleggiato e poi indichiamo l'iter di produzione e coltivazione per poi ritirare il tartufo prodotto da queste piante nel corso della loro vita. Un rapporto unico al mondo che instauriamo con il nostro tartuficoltore. Noi facciamo nascere il tartufo dove non c'è.



Purtroppo abbiamo una produzione minore in un mercato che cresce e l'unico modo e’ quello di usare la tartuficoltura come bene per l'agricoltura, sfruttando terreni poveri e secondari per creare un l'agricoltura principale che è quella del tartufo invernale. Francesco Loreti Urbani che rappresenta la quarta generazione familiare ne è certo: il Truffleland è il futuro del tartufo in tutte le Regioni italiane che hanno vocazionalita' al tartufo. Un investimento in agricoltura soprattutto per i giovani.»