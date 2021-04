La transizione verde? Passa dall’agroalimentare. Centinaio: Fondi adeguati per il settore

Pubblicato il 03 aprile 2021 | 16:56

I

La transizione verde e la svolta green dell’Italia dipendono dall'agricoltura e dall'agroalimentare

Sostegni adeguati al settore Primario

l dibattito è più che mai accesso e verte attorno alla transizione verde che deve avvenire anche e soprattutto, con il settore agroalimentare. «e dall'agroalimentare. Senza di loro non sarà possibile il rilancio sostenibile del Paese, né il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea», lo dice a chiare lettere il sottosegretario alle Politiche agricole«Per questo è necessarioe per poter dare il proprio contributo indispensabile al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) di cui è parte integrante. È importante che non ci siano tagli – continua il sottosegretario - e che siano stanziati i fondi che il settore merita . È infatti garante degli approvvigionamenti alimentari, come bene è emerso nel corso dei difficili mesi segnati dalla pandemia, ma anche custode del territorio e del paesaggio e di tutto ciò che il Pnrr vuole tutelare: suolo, acqua e aria. Il nostro impegno è sciogliere prima del 30 aprile ievitando che siano i fondi Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che hanno già subito riduzioni, a finanziare la transizione green».