Urbani crea in Umbria la prima “filiera” del tartufo

«La prima filiera del tartufo nel mondo sta nascendo in Umbria». Con queste parole Francesco Loreti Urbani, ceo di Truffleland, ha inaugurato l’11 febbraio una diretta web introducendo un incontro di approfondimento su questa innovativa tematica. Al suo fianco un team di esperti a diverso titolo protagonisti in questo progetto.

Fermo immagine dal video di presentazione del progetto

Truffleland, azienda del Gruppo Urbani, è specializzata nella produzione e vendita di piantine da tartufo micorrizate, nella realizzazione di impianti tartufigeni chiavi in mano, di tartufaie coltivate. Urbani Tartufi è attiva in questo settore dal 1852 e oggi è presente in Italia e in 70 Paesi con 14 sedi e 5 marchi. Casa madre a Sant’Anatolia di Narco (Pg). Azienda familiare a vocazione internazionale, Urbani Tartufi è leader mondiale del mercato del tartufo.

Francesco Loreti Urbani

Tutela finanziaria

«L’obiettivo ideale di questa filiera - ha sottolineato Loreti Urbani - sarà raggiunto quando una persona vedrà una piantagione di tartufo e si accorgerà di essere in Umbria. Al centro gli agricoltori umbri che hanno lavorato terreni difficili trasformandoli in piantagioni di tartufo. Saranno affiancati da un istituto bancario del calibro di Intesa San Paolo e da tecnici specializzati, mentre enti accreditati su tutto il territorio nazionale certificheranno le piante. Si definisce così la figura del tartuficoltore. Un insieme di valori che favorirà un ulteriore sviluppo del territorio e alimenterà il turismo in ogni sua declinazione».

Così il tartufo, uno dei prodotti-immagine dell’Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, rafforza la sua rilevanza grazie al pensiero imprenditoriale di Urbani Tartufi. Un progetto a tutto tondo che non solo permette ai clienti di Truffleland di acquistare delle piantine micorizzate, ma anche di seguire tutta la fase di sviluppo del tartufo.

Dall’esperienza centenaria di Urbani Tartufi nasce la capacità di produrre all’interno dei suoi vivai piantine da tartufo ottenute da seme certificato che unite in simbiosi alle principali specie di tartufo di pregio, sono coltivabili e quindi molto richieste dal mercato. Questo il semplice concetto alla base di Truffleland, che ha l’obiettivo di trasformare i terreni agricoli, soprattutto seminativi, in vere e proprie tartufaie coltivate e gestite da un team di esperti.

Piantine da tartufo

Economia circolare

Un progetto per sua natura sostenibile e che parla di economia circolare, grazie all’utilizzo di biotecnologie e nanomateriali che non impattano sulla natura ma ne esaltano solo il suo corso naturale. Un programma mirato a ridurre la frammentazione del mercato del tartufo in Italia e volto a sottolineare il forte ruolo del Paese che continua a guidare il resto d'Europa nella produzione e nell'esportazione del tartufo.

Tartufo nero pregiato ed estivo

I coltivatori saranno supportati con strumenti di consulenza e assistenza totale durante tutto il ciclo produttivo fino al ritiro dei tartufi. Fondamentale la selezione dei terreni vocati per ottenere due tipologie di prodotto: Tartufo nero pregiato (ciclo di produzione 15-20 anni) e Tartufo estivo (ciclo anche di 20-40 anni).





Urbani Tartufi

