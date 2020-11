Pesca sì, caccia no Proteste in Lombardia

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 16:47

Cacciatori in protesta contro il Dpcm

Cacciatori nei campi e nei capanni in assoluta sicurezza

Non vogliamo i soldi, ma tornare a sparare

Confagricoltura preoccupata per gli animali sulle strade

sì, ainvece no. Sono ridicoli». Non usa mezzi termini Alessandro Sala, presidente dell'Atc-Ambito territoriale unico di caccia di. Nelle zone rosse, dopo un lungo tiramolla di chiarimenti, precisazioni e interpretazioni, nei giorni scorsi è stato stabilito che i pescatori sportivi e professionali possono continuare ala loro passione e attività, stop invece a tutti i cacciatori.«È assurdo e contro ogni logica. L'attività venatoria - ribadisce Sala - si effettua neie all’aria aperta, i cacciatori sono ben distanziati e tutt’altro che ammassati. Neientrano al massimo due persone. Vi è forse il pericolo di trasmissione del virus pur rimanendo coperti con le mascherine? Abbiamo già chiesto altramite le associazioni di categoria, di rivedere la norma così come sollecitato anche dalla Regione».«Che senso ha - prosegue - vessare e penalizzare oltreche praticano il loro sport preferito per 4 mesi all'anno? Non vogliamo nessuna, né la restituzione dei soldi pagati per la licenza venatoria (circa 600 euro). Chiediamo solo di continuare a- nel rispetto di tutte le norme - la nostra attività senza assurdi vincoli e divieti».In effetti il covid non si diffonde certo facilmente, fra coloro che girovagano in mezzo ai campi e spesso tutelano anche l'ambiente. E sulla questione è intervenuta ancheregionale che denuncia la situazione della fauna selvatica divenuta ormai insostenibile e pericolosa. L’associazione si è schierata a fianco dell'assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi che ha chiesto al Governo di consentire inl'attività venatoria, nonostante ladi zona rossa.«È fondamentale prevenire un'eccessivadegli animali - ha detto il presidente- il rischio è che fra qualche mese il fenomeno non sia più gestibile, con danni incalcolabili per le attività. La situazione è al limite con tantiche chiedono risarcimenti certi senza che questi siano vincolati a costose, oltre che inefficaci, misure di prevenzione come le recinzioni chilometriche. Ilnon riguarda solo il mondo agricolo ma tutta la collettività a causa dei gravi incidenti stradali causati dagli ungulati. Senza dimenticare che iselvatici sono i vettori principali della peste suina. Un'emergenza, che si assomma a quella della pandemia».