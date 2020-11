Sciopero fiscale del terziario, in Toscana niente tasse pagate

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 16:30

Sciopero fiscale delle aziende del terziario



Il terziario in Toscana era cresciuto del 4% negli ultimi 10 anni

Aziende attonite, atterrite e disorientate

Anna Lapini

Situazione paradossale con ristori irrisori

Uno sciopero contro la disparità di trattamento

Lo sciopero fiscale è una strada legittima





Franco Marinoni

Ecco le tasse a cui si può venire meno

Imposta regionale sulle attività produttive (Irap),

Imposte sul reddito delle società (Ires)

Maggiorazione IRES Società di comodo

Imposta per l’adeguamento dei principi contabili (Ias)

Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa

Tassa annuale sui registri contabili

Imposta sostitutiva imprenditori e lavoratori autonomi regime di vantaggio e regime forfetario agevolato

Contributo Ambientale Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi)

Imposte e dazi doganali

Tassa di iscrizione agli Albi professionali o all’abilitazione dell’esercizio professionali

Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili Imposta sulle riserve matematiche di assicurazione

Tasse sulle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Tasse sull’istruzione Canoni su telecomunicazioni e Rai Tv

Imposte su giochi e lotterie

Imposte sui consumi di prodotti particolari

Tasse su auto e trasporti

Bollo auto

Imposte sui premi RC auto

Tasse e accise sulla benzina

Imposta provinciale di trascrizione (IPT)

Addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza sup 185 kw

Tasse sulla casa e immobili

Imposta municipale propria (Imu)

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Tassa smaltimento rifiuti (TARI)

Tasse sul consumo energetico.

li imprenditori delverso lo. La presidente diha scritto al presidente della confederazione nazionale del terziarioper comunicare che 50mila imprese toscane non pagheranno più tasse e imposte.Una forma di, quella dello sciopero fiscale, alla quale la categoria si sente costretta «per gli stessi motivi per i quali vi fecero ricorso in altre epoche il Mahatma Gandhi o i padri costituenti degli Stati Uniti d’America o il popolo francese durante la Rivoluzione. Per mille validissimi motivi, ultimo dei quali uno che supera e comprende tutti gli altri: le nostrenon hanno piùe preferiamo continuare a pagare prioritariamenterispetto a uno Stato che non comprende, anzi calpesta le nostre ragioni di esistere», spiega la presidenteNulla a che fare con l’o l’, dunque – fenomeni che l’associazione di categoria condanna – ma unapacifica e silenziosa contro un sistema statale che continua a trattare le imprese e i professionisti come “bancomat” , senza tutela né rispetto.Soprattutto, senza riconoscerne l’importanza: prima dell’era, solo in Toscana le imprese di(214mila sul totale di oltre 410mila) garantivano il(77 miliardi di euro) e il 64% dell’con 718mila lavoratori impiegati (dati Format Research per Confcommercio Toscana).In 10 anni, dal 2010 al 2019, erano cresciute nel complesso delcontro le performance negative di agricoltura e industria. Poi, nel 2020, il brusco stop imposto dalla, che già ha portato iindietro di 30 anni (in Toscana si sono perduti 2.700 euro a testa, secondo le stime) e che ora rischia di compromettere l’esistenza di un intero sistema imprenditoriale.«Le nostre aziende sono, atterrite e disorientate da una situazione mai vista prima, che sta producendo effetti disastrosi ben al di là di ogni peggiore previsione - afferma Anna Lapini - noi che abbiamo chiesto sempre e soltanto di poteral servizio dei nostrie delle nostre città, ci troviamo oggi nell’impossibilità di farlo per motivi non certo imputabili a nostre responsabilità. Ma mentre ci è di fatto impedito, per, di lavorare e quindi die di incassare, chi ci governa non si è preoccupato di fermare idelle nostre aziende, che invece continuano aLa situazione ha evidenti risvolti paradossali: «Mentre ci si prospettano “ spesso irrisori - dice Lapini - non si è ritenuto neanche di concederci la sospensione della contribuzione fiscale , non considerando che non lavorando, e quindi non incassando, non abbiamo risorse per far fronte a questi impegni».Ma non è finita qui: «In base a criteri che ci appaiono incomprensibili, il sacrificio che ci viene chiesto ricade sulle spalle di alcuni e non di tutti. Col rischio di vanificare il sacrificio e, soprattutto, di spostare arbitrariamente i consumi da un settore all’altro. Perché è evidente che se un negozio dio di articoli per la casa non potrà stare aperto in questo periodo, gli acquisti disaranno concentrati su altri settori ai quali invece è concesso di lavorare. È mai possibile che, solo per fare alcuni esempi, ie lapossano trattare la vendita di prodotti che a noi non è consentito vendere, i commercianti su aree pubbliche non siano autorizzati a vendere, per esempio,per bambini, mentre invece lo sia concesso alle analoghe attività a posto fisso?».Una disparità di trattamento che causa, rabbia e sconforto. «Per questo, al di là del prezioso lavoro svolto dalla Confcommercio nazionale per rappresentare le nostre istanze al, che pare però non esserne troppo interessato, abbiamo deciso di alzare la voce e fare di tutto per impedire il progetto didi un intero settore economico, quello del commercio al dettaglio. Ci batteremo fino all’ultimo per la sopravvivenza delle nostre attività e di quel pezzo importante del sistema che noi rappresentiamo, senza il quale siamo convinti che il nostro Paese sarebbe peggiore», conclude la presidente di Confcommercio Toscana.«Mentre l’evasore fiscale è un ladro della collettività e come tale va condannato, chi protesta contro l’dello Stato adottando uno strumento legittimo come lo sciopero fiscale compie un atto ben diverso e ben più condivisibile anche da un punto di vista sociale».Il direttore di Confcommercio Toscanaci tiene a sottolineare l’assoluta liceità dell’iniziativa che coinvolgerà 50milatoscane del terziario. «Certamente non si potranno sottrarre aldelle ritenute né a quello dell’imposta(anche se tanti imprenditori, avendo merce acquistata ma ancora invenduta in negozi e magazzini, di fatto sono a credito), ma neppure, nel caso di quei pochiche hanno lavorato, dell’imposta di, perché si tratta di un credito che l’azienda riscuote per conto del proprio Comune», chiarisce Marinoni.«Possono però dichiarare lo sciopero fiscale per una lunga serie di altre tasse e imposte, da, bollo auto e tassa sugli immobili».«Si tratta di una azione di protestache rientra nell’ambito dei diritti di cui agli(diritto di libera associazione) 21 (diritto di libera manifestazione di pensiero), 39 ( diritto di libera organizzazione sindacale) 40 (diritto di sciopero) delladellaItaliana», ribadisce Marinoni.«Non dimentichiamo che, sempre in base alla nostra, sarebbe compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».I legali ai quali si è rivolta Confcommercio Toscana hanno così elencato leche possono essere oggetto di “sciopero fiscale”, avvertendo però che l’ente creditore del tributo non riscosso potrà comunque pretenderne il pagamento e comminare le relative

I Comuni potrebbero aiutare le imprese

Se sul fronte dei tributi il governo nazionale non ha fatto molto finora, una mano alle imprese potrebbe arrivare dalle Amministrazioni Comunali: in virtù dell’Art. 1 Commi 796 e 797 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), infatti, i Comuni in quanto esattori dei tributi locali possono, su richiesta del debitore, applicare una dilazione di pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili.



Dilazione che può essere poi ulteriormente rateizzata per altri 72 mesi, per un totale quindi di 144 mesi. Abbastanza per dare un po’ di respiro a chi versa in condizioni economiche precarie.