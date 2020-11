Ferrara con i pubblici esercizi Parcheggio gratis per l’asporto

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 17:29

Con il progetto OrdiniAMOaFE l'amministrazione comunale dà una mano ai pubblici esercizi, settore tra i più colpiti dalla crisi

Ferrara aiuta i locali con i social

Fipe applaude all'iniziativa sperando faccia da pilota

dinon dice frasi di circostanza a favore di pubblici esercizi, ma parla con i fatti. Da alcuni giorni l’amministrazione Comunale di Ferrara ha lanciato ilperl’acquisto dio con servizio a domicilio presso iIn buona sostanza invita i cittadini a sostenere le attività del centro storico con una call to action di natura “social”. Chi acquista un piatto in uno dei locali del centro con l’asporto o il servizio di delivery è invitato a farsi unmentre lo consuma, postando la foto con gli hashtag indicati o inviandola al numero segnalato. Le foto più belle vanno direttamente suidel sindaco con anche il tag ai locali che hanno preparato il pasto. Un’idea efficace, supportata da un ulteriore provvedimento:dalle 18 alle 20 per facilitare l’accesso ai locali.Un’iniziativa che dà un forte segnale di vicinanza agli imprenditori del settore e che è stata sottolineata da, vicepresidente di. «Il progetto OrdiniAMOaFE – ha dichiarato - è la testimonianza del fatto che, se c’è la volontà, anche le istituzioni locali possono dare una mano a un settore tra i più colpiti dalla crisi che per fine anno rischia di perdere 60mila attività e 300mila posti di lavoro con. Come più volte denunciato, le attività più a rischio sono proprio quelle dei centri storici, svuotati di turisti e lavoratori. Il modello proposto dal sindaco Fabbri ci sembrae che magari potrà essere replicata anche in altri comuni».