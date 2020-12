L'Ocse gela le speranze di una ripresa: per turismo e ristoranti si rinvia al 2022

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 12:58

Finché non ci sarà il vaccino crisi per turismo e ristorazione

Ma i mercati finanziari vedono invece positivo...

Pil: Italia crescerà al 4,3% nel 2021 e del 3,2% nel 2022

hiaro l'avvertimento lanciato dall'nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive economiche pubblicate oggi a Parigi:. L'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico insiste sul fatto che le restrizioni legate al coronavirus e l'incertezza peseranno sull'attività economica, gli investimenti e l'occupazione «fino al raggiungimento dell'immunità generale», quando un vaccino efficace sarà stato distribuito ampiamente, «stimolando il consumo e facilitando il risparmio».Per l'Ocse, la crescita dei consumi dovrebbe ripartire, ma la. Gli investimenti dovrebbero trovare nuova linfa nel 2022, «poiché gli investimenti pubblici aumenteranno e le imprese in settori più resilienti» inizieranno a intraprendere «investimenti sostitutivi».Al contrario, avverte l'Ocse, ilpoiché la domanda interna e il turismo rimarranno deboli fino a quando un vaccino efficace non sarà ampiamente diffuso». Una brutta notizia per i pubblci esercizi, a cui si accompagna la cosiderazione che questa stagnazione «aggraverà il mercato del lavoro e le disuguaglianze regionali».Si tratta peraltro di previsioni basate prevalemente sui livelli di produzione e che non tengono conto di effetti psicologici o motivazioni come invece fanno iche, al contrario, prevedono una ripresa del turismo già dal 2021 sull'onda positiva dei vaccini e dell'elezione di Biden negli Usa.Dopo il brusco calo nel 2020,Il tasso di disoccupazione dell'Italia crescerà dal 9,4% del 2020 all'11% del 2021 e «resterà elevato».Intato, per tornare ai dati italiani, per l'Istat, tra luglio e settembre, il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato, infatti, del 15,9% rispetto al trimestre precedente invece del +16,1% indicato il 30 ottobre scorso. In un anno l'economia italiana è calata in valore del 5%, mentre ci sarebbe statao un